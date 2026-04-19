AKOM İstanbul'da yağışın başlayacağı tarihi açıkladı

Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM’un yayımladığı son hava tahmin raporuna göre, İstanbul’da yeni haftada parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Ancak hafta ortasından itibaren sağanak yağışların etkisini göstermesi bekleniyor.

19 Nisan Pazar günü kent genelinde yağış beklenmezken, sabah saatlerinde 10 derece olan sıcaklık öğle saatlerinde 18 dereceye kadar yükselecek. Akşam ve gece saatlerinde ise sıcaklık 12-13 derece bandında seyrediyor. Nem oranının yüzde 50 ile 85 arasında değişeceği, rüzgarın ise kuzeyli yönlerden zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR GECE SAATLERİNDE DÜŞECEK

AKOM’un değerlendirmesine göre hafta boyunca gündüz sıcaklıkları 15-18 derece aralığında kalırken, gece ve sabah erken saatlerde 8-10 dereceye kadar düşüş yaşanacak. Bu durumun özellikle sabah saatlerinde hissedilen soğuğu artıracağı belirtiliyor.

ÇARŞAMBA GÜNÜ SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

Haftalık tahmine göre:

Pazartesi günü parçalı bulutlu,

Salı günü çok bulutlu ve gece saatlerinde yağmurlu,

Çarşamba günü ise sağanak yağışlı hava etkili olacak.

Çarşamba günü yağış miktarının 5 ila 15 kilogram/metrekare arasında olması öngörülürken, hafta sonuna doğru yeniden parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağı tahmin ediliyor.

VATANDAŞLARA UYARI

Yetkililer, ani sıcaklık düşüşleri ve hafta ortasında beklenen yağışlar nedeniyle vatandaşların tedbirli olması gerektiğini vurguladı. Özellikle sabah ve gece saatlerinde serin havaya karşı dikkatli olunması istendi.