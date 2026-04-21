Samsun'da karaca seferberliği: Kanaldan çıkarılıp doğaya salındı

Samsun’un Bafra ilçesinde sulama kanalında mahsur kalan karacayı gören vatandaşların bildirmesi üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri hızla olay yerine intikal etti.

Bölgede dengesini kaybederek sulama kanalına düşen karaca Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma sonucunda hayvanın sağlık durumunun iyi olduğu tespit edildi.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN KAMUOYU BİLGİLENDİRİLDİ

Operasyonun detayları genel müdürlüğün resmi sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan gönderiyle duyuruldu. Paylaşımda yaban hayatının korunmasına yönelik hassasiyet vurgulandı.

Kanala Düşen Karacaya Şefkat Eli ????



Sulama kanalına düşen karaca, ekiplerimizin kolluk kuvvetleriyle birlikte gerçekleştirdiği müdahale ile kurtarıldı.



Kanaldan çıkarılan ve sağlık kontrolünden geçirilen karaca, yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı. ????



???? Bafra / Samsun… pic.twitter.com/iEaTMN7t1h — Milli Parklar (@milliparklar) April 21, 2026

KARACA YENİDEN DOĞAL YAŞAM ALANINDA BIRAKILDI

Kanala düşen karacaya "şefkat eli" uzatıldığı belirtilen paylaşımda, şunlar kaydedildi: