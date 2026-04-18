Tehlikenin boyutu beklenmedik şekilde yükseldi! Meteoroloji 4'ü turuncu 19 ile uyarı verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelini etkisi altına alan yağışlı hava dalgasının şiddetini artırdığını duyurarak alarm seviyesini yükseltti. Sıcaklıkların mevsim normallerinin altına gerileyeceği tahmin edilirken, özellikle Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu’nun güneyindeki bazı illerde çok kuvvetli yağış ve fırtına beklendiği açıklandı. İşte Meteoroloji’nin kritik uyarıları ve risk altındaki bölgeler:

TEHLİKENİN BOYUTU BEKLENMEDİK ŞEKİLDE YÜKSELDİ!

Meteoroloji’nin son değerlendirmelerine göre, hava sıcaklıkları İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde 8 ila 10 derece, diğer bölgelerde ise 2 ila 5 derece birden azalacak.

Ülke genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı, yağışların bazı bölgelerde "çok kuvvetli" düzeye ulaşacağı bildirildi.

Şanlıurfa, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yer yer çok kuvvetli yağış bekleniyor.

Yağış anında kuvvetli rüzgar, fırtına ve hortum riski olduğu vurgulanırken; ani sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu yağışına karşı "teyakkuza geçilmesi" istendi.

Ayrıca Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı nedeniyle çamur şeklinde yağışların görülebileceği, görüş mesafesinde ve hava kalitesinde düşüş yaşanabileceği uyarısı yapıldı.

METEOROLOJİ 4'Ü TURUNCU 19 İLE UYARI VERDİ

Günün uyarı haritasında risk seviyesi yükseltilerek 19 il için özel kodlu uyarı yapıldı. Meteoroloji’nin paylaştığı verilere göre; Diyarbakır, Siirt, Batman ve Şırnak "Turuncu" kodla (tehlikeli durum) uyarıldı.

Meteorolojik Uyarı Detayı 1 Batman Turuncu ve Sarı Seviyede Gök Gürültülü Sağanak Yağış 2 Diyarbakır Turuncu ve Sarı Seviyede Gök Gürültülü Sağanak Yağış 3 Siirt Turuncu Seviyede Gök Gürültülü Sağanak Yağış 4 Şırnak Turuncu Seviyede Gök Gürültülü Sağanak Yağış

Adana, Ankara, Adıyaman, Bingöl, Elazığ, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Mardin, Muş, Şanlıurfa, Kilis, Hakkari, Osmaniye ve Bitlis için ise "Sarı" kodlu (potansiyel tehlike) uyarı yayımlandı.

Uyarı 2. Sütun Uyarı 3. Sütun Uyarı 1. Adana Gök Gürültülü Sağanak Yağış 6. Elazığ Gök Gürültülü Sağanak Yağış 11. Malatya Gök Gürültülü Sağanak Yağış 2. Adıyaman Gök Gürültülü Sağanak Yağış 7. Gaziantep Gök Gürültülü Sağanak Yağış 12. Mardin Gök Gürültülü Sağanak Yağış 3. Ankara Kuvvetli Yağış ve Gök Gürültülü Sağanak 8. Hakkari Kuvvetli Yağış 13. Muş Gök Gürültülü Sağanak Yağış 4. Bingöl Gök Gürültülü Sağanak Yağış 9. K.Maraş Gök Gürültülü Sağanak Yağış 14. Osmaniye Gök Gürültülü Sağanak Yağış 5. Bitlis Gök Gürültülü Sağanak Yağış 10. Kilis Gök Gürültülü Sağanak Yağış 15. Şanlıurfa Gök Gürültülü Sağanak Yağış

Bu illerin yanı sıra Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde hızı saatte 70 kilometreye ulaşacak kısa süreli fırtınalara karşı dikkatli olunması gerektiği hatırlatıldı.

Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda ise artan sıcaklıklar ve yağışlarla birlikte çığ tehlikesi ve kar erimesi riskinin sürdüğü belirtilerek, vatandaşların ve yetkililerin ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi.

HAVA BUGÜN NASIL OLACAK? İŞTE İL İL HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Sakarya, Balıkesir, Bursa ve Bilecik çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAKARYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Muğla çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta ve Doğu Akdeniz ile Antalya'nın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu kesimlerinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BURDUR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ankara, Çankırı ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km /saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

RİZE °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Tunceli, Bingöl ve Muş çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KARS °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı

MALATYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

VAN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kuzey ve doğusu ile Şanlıurfa çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA

Doğu Karadeniz’in açıkları ve Kuzey Ege’de fırtına; Güney Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısı kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren doğusu batı ve güneybatıdan 4 ila 6; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren doğusu güneybatıdan 5 ila 7, sabah doğusunun açıkları güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde. Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, gece saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde 6 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m, öğle saatlerinde yer yer 2,0 m. Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, güneyi aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyi 5 ila 7, sabah saatlerinde kuzeyi ile açıkları 8; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyi kuzeydoğudan yer yer 7 kuvvetinde. Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, sabah ve öğle saatlerinde doğusu doğudan 6; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah ve öğle saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m. Görüş: Orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, sabah kuzeybatıdan, akşam saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,75 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.