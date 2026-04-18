CHP'den Davutoğlu'na 23 Nisan yanıtı! "Okulları tarikatlara terk edenlere karşı daha dolu kutlayacağız"

Kahramanmaraş’taki olay sonrası ulusal yas tartışması sürerken, Ahmet Davutoğlu’nun 23 Nisan kutlamalarının iptal edilmesi çağrısı yeni bir siyasi polemik yarattı. CHP, bu öneriye tepki göstererek 23 Nisan’ın daha güçlü biçimde kutlanması gerektiğini savundu.

AKP'den ayrılıp Gelecek Partisi'ni kuran Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a seslenerek, “23 Nisan Bayramı’na kadar ulusal yas ilan edilmeli, 23 Nisan’da da bütün kutlamalar ve resepsiyonlar iptal edilmeli” dedi.

Davutoğlu ayrıca cuma hutbelerinde sevgi ve dayanışma mesajlarının öne çıkmasını, spor karşılaşmalarının ise tezahüratsız izlenmesini önerdi.

Bu çıkış, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın kutlanıp kutlanmayacağına ilişkin tartışmayı büyüttü.

"TARİKATLARA TERK EDENLERE KARŞI.."

Davutoğlu’nun sözleri, milli bayramların görünürlüğü ve Atatürk’ün mirasının kamusal alandaki yeri üzerinden de eleştirildi.

Son dakika | Ankara’da öğretmenler barikatı aştı: MEB önüne yürüdülerSon dakika | Ankara’da öğretmenler barikatı aştı: MEB önüne yürüdüler

CHP’den öneriye sert tepki geldi. Sözcü'nün haberine göre; CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, şunları ifade etti:

“İktidar milli bayramları kutlamamak için 24 yıldır çaba sarf ediliyor. 10 Kasım’ı anmamak için çabalıyor, ara tatile denk getiriyor. Yaşanan derin acıdan sonra elbette ki yas halindeyiz. Ancak 23 Nisan Cumhuriyet tarihinin en önemli kilometre taşıdır. Atatürk’ün çocuklarımıza verdiği önemdir, çocuklarımızın bayramıdır. Okulları tarikat ve cemaatlere terk eden anlayışa karşı 23 Nisan’ı daha dolu bir şekilde kutlamalıyız”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok
Ev kullanımı için “tak çalıştır” ısıtma sistemine ne dersiniz? Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının!
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Baraj kapakları bir bir açıldı
Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
Bu ülke yok oluyor: Tarihin ilk toplu ulusal göçü gerçekleşiyor
Ülkeleri yok oluyor
Tüm ülke nüfusu göç ediyor
Türkiye
İSKİ duyurdu: Rekor yağışlar bile çare olamadı!
İSKİ duyurdu: Rekor yağışlar bile çare olamadı!
Cinayet zanlısı ameliyatla yüzünü değiştirip saklandı: 7 yıl sonra yakalandı
Cinayet zanlısı ameliyatla yüzünü değiştirip saklandı: 7 yıl sonra yakalandı
Meclis personeli çaycısına kadar İstanbul'a taşınınca sordu: Atatürk’ten mi kaçtınız?
Meclis personeli çaycısına kadar İstanbul'a taşınınca sordu: Atatürk’ten mi kaçtınız?