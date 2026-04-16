Okul saldırılarının ardından öğretmenler Bakanlığa yürüyor! Polis yolu kapattı

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta art arda meydana gelen ve 9 kişinin hayatını kaybederek çok sayıda kişinin yaralanmasına neden olan okul saldırıları tüm ülkeyi yasa boğdu. Yaşanan korkunç saldırıların ardından grev kararı alarak iş bırakan öğretmenler, saldırıları protesto etmek için ve "okullarda güvenlik" talebiyle ülkenin farklı noktalarından gelerek Ankara'da toplandı.

Son dakika | İmamoğlu Kahramanmaraş saldırısı için konuştu: Öyle siyasi değil falan olmaz! İçimiz yanıyor

Ankara’da, okullara düzenlenen silahlı saldırıları protesto etmek için bir araya gelen öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı’nın önüne doğru yürüyüşe geçti. Eğitimciler, "Öğretmen düşmanı Yusuf Tekin istifa", "Okulda ölürken neredeydiniz?", "Çetelere barikat, öğretmene değil" ve "Şiddete karşı omuz omuza" sloganlarıyla yürüdü.

POLİS YOLU KAPATTI!

Milli Eğitim Bakanlığı’nın önüne yürümek isteyen öğretmenler, polis barikatıyla engellendi. Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay, öğretmenlerin yürüyüşünün polis tarafından engellenmesine tepki göstererek “Okulda öldürülüyoruz. Çocuklarımız öldürülüyor. Burada on bin insan var. Ben burada 6 yaşında çocuğunu kucağında bu yürüyüşe getiren arkadaşımızı gördüm. Müdahale mi edeceksiniz? Birine bir şey olursa bu talimatı verenler kimse, asla ve asla onu unutturmayacağız, sonuna kadar hesabını soracağız” ifadelerini kullandı.

Özbay, açıklamasının devamında “Kamuoyu şunu bilsin, müzakerede dedik ki biz bu ülkenin öğretmenleriyiz. Biz biliriz ki, buradan hastaneye yetişecek olan, işine yetişecek olan, söz veriyoruz size dedik, şeridi asla kapatmayacağız. Bir şeridi açın dedik, buradan gidelim açıklamamızı yapalım. Bir saat bizi beklettiler. Sonra da dediler, olmaz. Biz yürüyeceğiz” sözlerini sarf etti.

“Biz bugün meslek onurumuz için, çocuklarımız için yastayız ama isyandayız. Unutmayacağız, unutturmayacağız. And olsun ki affetmeyeceğiz” diyen Özbay, polis ekiplerinin 5 dakika içerisinde yolu açmaması durumunda yolun iki şeridini de kapatacaklarını ifade etti. Polis ekiplerinin yolu açmaması üzerine öğretmenler "Öğretmene değil tarikata barikat" ve "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganlarıyla tüm şeridi kaplayarak yürüyüşlerine devam etti.

Öğretmenler, yürüyüş sırasında polis ekiplerine seslenerek “Dikkat dikkat. Öğretmeniniz konuşuyor. Açın yolumuzu, Bakanlığa gidelim” ifadelerini kullandı.

ÖĞRETMENLERDEN OTURMA EYLEMİ!

Yolu kapatan polis ekipleri, öğretmenlerin Güvenpark’a girmesine izin vermedi. Kadem Özbay, polislere seslenerek “Sizin çocuklarınız için buradayız” dedi. Öğretmenler, yürüyüşlerine izin verilmemesi üzerine oturma eylemine başladı.

Kahramanmaraş'taki okul saldırısı sonrası dünya ayağa kalktı! Peş peşe taziye mesajları

"BİR ÇOCUĞUMUZU DAHA KAYBETTİK"

Kadem Özbay, “Şu an maalesef bir acı haber daha aldık. Bir çocuğumuzu daha kaybettiğimizi öğrendik. 10 çocuğumuzu kaybettik şu ana kadar resmi verilere göre. Sayının daha çok artmasından da korkuyoruz.” ifadelerini kullanarak “Öğretmenlerimizi kaybettik. En güvenli yer olması gereken okullarda artık öğretmen ve öğrenciler canını kaybediyor” dedi.

"BU YOL YÜRÜNECEK, O AÇIKLAMA YAPILACAK"

“Biz de Eğitim İş Sendikası, Hürriyetçi Eğitim Sendikası birlikte bu yürüyüşü yapıp taleplerimizi ifade etmek, gerçek sorunları işaret etmek bir daha yaşanmaması için ivedilikle yapılması gerekenleri anlatmak için bu yürüyüşe başladık” diyen Özbay, şu ifadelere yer verdi:

“Yürüyüşle ilgili görüşmelerimizde dedik ki emniyet kuvvetlerine, “Bak burada on bin insan var, bunlar öğretmen, eğitimci. Can güvenliği olmadan çalışıyorlar. Çocukları için kaygılılari kendileri için kaygılılar. Biz size şunu söylüyoruz, bir şeridi açık tutacağız ve yürüyüşümüzü gerçekleştirip birlikte açıklamamızı yapacağız” Ancak sonradan gördüğünüz gibi emniyet mensupları önümüze araçlarla barikat kurdular, bu yürüyüşün yapılamayacağını söylediler.”

“Kararlıyız, bu yürüyüş yapılacak. Okullarda şiddete uğrayan öğretmene şimdi utanmadan birileri talimat verip şiddet uygulatacaksa dönen dönsün biz dönmeyiz yolumuzdan. Bu yol yürünecek, o açıklama yapılacak. “

ÖĞRETMENLER İSTANBUL'DA DA EYLEMDE!

Öğretmenler, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) İstanbul Şubeler Platformu’nun yaptığı çağrıyla İstanbul’da da bir eylem düzenledi. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapan öğretmenler, ellerinde “Okullarda şiddete son”, “Güvenli okul, güvenli eğitim” yazılı pankartlar taşıyan öğretmenler, yaşanan okul saldırılarına tepki gösterdi.

