Son dakika | İmamoğlu Kahramanmaraş saldırısı için konuştu: Öyle siyasi değil falan olmaz! İçimiz yanıyor

Son dakika haberi... Tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, dün Kahramanmaraş'taki silahlı okul saldırısının ardından yaptığı ilk açıklamada, "Böyle “Bu siyasi değildir” falan olmaz. Gerçekten başımız sağ olsun, içim yanıyor. Dünden beri içim yanıyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye Kahramanmaraş'taki okul saldırısının şokunu yaşıyor. 2 gün önce Şanlıurfa'daki okul saldırısında aralarında öğretmen ve öğrencilerin de olduğu 16 kişinin yaralanmasının ardından dün Kahramanmaraş'ta 8. sınıf öğrencisinin 5 silahla okula gelerek 9 kişiyi öldürmesi ülkenin ana gündem maddesi.

ERDOĞAN 'SİYASİ DEĞİL' DEMİŞTİ

Dünkü saldırının ardından ilk açıklamasını yapan Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan, saldırının "siyasi polemiklere ve reyting kaygısına malzeme yapılmaması" konusunda çağrıda bulunmuştu.

İMAMOĞLU: ÖYLE 'SİYASİ DEĞİL' DEĞİL FALAN OLMAZ! DÜNDEN BERİ İÇİMİZ YANIYOR

Tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu dünkü faciaya ilk tepkisini verdi. Saldırının detaylarını akşam öğrendiğini açıklayan İmamoğlu, hem sosyal medya hesabından hem de bugünkü duruşma başlangıcında açıklamada bulundu. Bugünün yas günü olduğunu ifade eden İmamoğlu, dün geceden beri içinin yandığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'siyasi değil' açıklamasına da tepki gösteren İmamoğlu, durumun tam aksine siyasi bir durum olduğunun altını çizip şu şekilde konuştu:

"Bugün yas günüdür. Evlatlarımıza canımız yanıyor. İnanın çok acımız var. Öğretmenimize de… Başımız sağ olsun. Büyük acı. Bunların her birisi fetret döneminin izleridir. Böyle “Bu siyasi değildir” falan olmaz. Bu mücadelenin zaten bir zemini de budur. Adı eğitim alanıdır, adı adalettir, adı ekonomidir. Gerçekten başımız sağ olsun, içim yanıyor. Dünden beri içim yanıyor. Hepimizin başı sağ olsun."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

