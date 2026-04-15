Son Dakika | Erdoğan'dan Kahramanmaraş'taki saldırıya ilişkin ilk açıklama

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu’nda, 14 yaşındaki 8. sınıf öğrencisi İ.A.M. tarafından düzenlenen ve 1'i öğretmen 8'i öğrenci olmak üzere 9 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin de yaralandığı silahlı saldırı olayının ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ilk açıklama geldi.

Erdoğan, sosyal medya X hesabından yaptığı paylaşımda, saldırının siyasi polemiklere ve reyting kaygısına malzeme yapılmaması gerektiğini belirterek, bunun vicdani olduğu kadar ahlaki bir görev olduğunu ifade etti.

Erdoğan, açıklamasında bazın mensuplarından konu hakkında gerekli özeni göstermelerini istedi.

ERDOĞAN'DAN SALDIRIYA İLİŞKİN İLK AÇIKLAMA

Vatandaşı da "yalan ve yanlış haberlere" ve "dezenformasyon içeren paylaşımlara" itibar etmemeleri konusunda uyaran Erdoğan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kahramanmaraş’ta gerçekleşen, tüm Türkiye’yi derinden üzen silahlı saldırıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza, tüm ailelerimize, özellikle sevgili yavrularımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Bu elim saldırıda maalesef pırıl pırıl evlatlarımızı ve fedakâr bir eğitimcimizi kaybettik.

Kaybettiğimiz canlarımıza yüce Allah’tan rahmet niyaz ediyor; kederli ailelerine sabır, eğitim camiamıza başsağlığı diliyorum.

Cumhuriyet savcılarımız, mülkiye ve maarif müfettişlerimiz derhâl başlatılan soruşturmaları titizlikle yürütmektedir. Olay tüm boyutlarıyla mutlaka aydınlığa kavuşturulacaktır.

Millî Eğitim, Aile ve Sosyal Hizmetler, İçişleri, Adalet ve Sağlık Bakanlarımız, yaralılarımızla ve hadiseden etkilenen kardeşlerimizle ilgilenmek, acıları paylaşmak ve sürece bizzat vaziyet etmek üzere Kahramanmaraş’a intikal etmişlerdir.

Milletçe hepimizin yüreğine kor bir ateş düşüren böyle bir saldırının siyasi polemiklere ve reyting kaygısına malzeme yapılmaması, vicdani olduğu kadar ahlaki bir görevdir. Acının siyaseti olmaz.

Hadisenin hassasiyetine binaen başta basın mensuplarımız olmak üzere toplumun tüm kesimlerinden gerekli özeni göstermelerini rica ediyorum.

Bu süreçte milletimizden yalan ve yanlış haberlere, dezenformasyon içeren paylaşımlara itibar etmemelerini, ilgili kamu kurumlarımızın açıklamalarını dikkate almalarını istirham ediyorum.

Evlatlarımıza, ailelerimize ve öğretmenlerimize tekrar geçmiş olsun diyorum."