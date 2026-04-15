Son dakika | Kahramanmaraş'ta okulda silahlı saldırı! 9 can kaybı 13 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir liseye yönelik silahlı saldırının ardından öğretmenlerin güvenlik talebiyle başlattığı tepkiler sürerken, bu kez Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu’nda bir öğrenci tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Okullara yönelik peş peşe düzenlenen silahlı saldırılar, eğitim kurumlarındaki güvenlik sorununu yeniden ülke gündeminin en üst sırasına taşıdı.

CAN KAYBI 9'A YÜKSELDİ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin yaptığı açıklamaya göre, 14 yaşındaki 8. sınıf öğrencisi, 5 silah ve 7 şarjörle okula gelerek iki sınıfta ateş açtı; saldırıda 1'i öğretmen, 8'i öğrenci olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi ise yaralandı. Yaralılardan 6'sının yoğun bakımda olduğu, 3'ünün ise durumunun kritik olduğu bildirildi.

Saldırgan öğrenci de öldü.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin, olay yerinden yaptığı son açıklama şöyle:

"Şu anda hastanelerde tedavileri devam eden bütün yaralılara acil şifalar diliyorum. Olayın duyulmasıyla, haberi almamızla beraber, Sayın Milli Eğitim Bakanımızla, Sağlık Bakanımızla, Adalet Bakanımızla hemen olay yerine intikal ettik. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız da yolda, gelecek. Sayın milletvekillerimiz burada. Sayın Cumhurbaşkanımızı da olayın başından itibaren anbean bilgilendirdik.

"TERÖR HADİSESİ DEĞİL"

Olay, bir öğrencimizin gerçekleştirdiği bireysel bir hadisesi. Bir terör hadisesi değil. Onun için dün Şanlıurfa'da bugün de Kahramanmaraş'ta böyle bir hadisenin yaşanmasından dolayı son derece üzgün olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum.

"EĞİTİME 2 GÜN ARA"

Dünden Şanlıurfa'daki olaydan dolayı hafta sonuna kadar, Şanlıurfa'da eğitime öğretime ara vermiştik. Bugün de bu olaydan dolayı Kahramanmaraş'ta 2 gün ara veriyoruz. Tüm bakanlıklarımız, üzerine düşen görevleri yerine getiriyor, herkes kendi görev alanıyla ilgili gerekli müdahaleleri yapıyorlar. İçişleri Bakanlığı olarak, olayla ilgili 4 Mülkiye Başmüfettişi, 4 de Polis Başmüfettişi görevlendirdik. Adalet Bakanlığımız 3 Cumhuriyet Başsavcı Vekili, 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirdi, olayı tüm boyutlarıyla soruşturmak üzere. Milli Eğitim Bakanlığımız da gerekli başmüfettiş görevlendirmelerini yaptı. Böylece olayları tüm boyutlarıyla incelemiş olacağız. Aziz milletimize ve vefat edenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum."

ÖĞRENCİLER SINIFLARIN CAMINDAN ATLAYARAK KAÇTI

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve güvenlik ekibi sevk edilirken, öğrencilerin panikle sınıf camlarından atlayarak kaçtığı görüntüler ortaya çıktı.

Kahramanmaraş 2. Sulh Ceza Hâkimliği saldırıyla ilgili yayın yasağı kararı aldı, Başsavcılık soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü açıkladı ve saldırı anına ilişkin görüntüleri paylaşan hesaplar hakkında ayrıca resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Valilik, durumun kontrol altına alındığını bildirirken, Adalet Bakanlığı 7 savcının görevlendirildiğini, Milli Eğitim Bakanlığı ise Bakan Yusuf Tekin ile birlikte müfettişlerin bölgeye gönderildiğini açıkladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da psikososyal destek sağlanacağını duyururken, saldırganın da olay sırasında yaşamını yitirdiği belirtildi.

CENAZESİ OKULDAN ZIRHLI POLİS ARACIYLA ÇIKARILDI

Saldırıdan sonra yaşamına son veren İhsan Aras Mersinli'nin (14) cenazesi, okuldan zırhlı polis aracıyla çıkarıldı. Bu sırada okul önünde bekleyen kalabalık aracı durdurmaya çalıştı. Polis aracı, kalabalığın arasından güçlükle bölgeden uzaklaştı.

NELER YAŞANDI?

Şanlıurfa Siverek'teki okula silahlı baskının ardından bugün de Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokula silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölü ve çok sayıda yaralıların olduğu bildirildi. Silahlı saldırı sonrasında okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kahramanmaraş 2. Sulh Ceza Hakimliği, saldırıya ilişkin yayın yasağı kararı verdi.

SALDIRGAN 8. SINIF ÖĞRENCİSİ! 5 SİLAH 7 ŞARJÖRLE SALDIRDI

Vali tarafından yapılan bilgilendirmede saldırganın 16 yaşında 8. sınıf öğrencisi olduğu ifade edildi. Saldırganın okula 5 silah ve 7 şarjör ile geldiğini ve iki sınıfa saldırdığı açıklandı.

Son Dakika | Özgür Özel'den Kahramanmaraş'taki okul saldırısı hakkında ilk açıklama! "Feryat duyulmadı tedbir alınmadı"

Vali açıklamasında saldırıyı düzenleyen öğrencinin de kendine ateş ederek hayatını kaybettiğini, aktardı:

"O da vefat etti. Kargaşa anında kendisine ateş etti. İntihar amaçlı mı yoksa kargaşa sırasında mı kendisine sıktı şu an için bilinmiyor. Olaya sebep olan 8. sınıf öğrencisi, bizim öğrencimiz ve babası eski emniyetçi. Onun silahlarını aldığını tahmin ediyoruz. 5 silah ve 7 şarjörle gelmiş, 2 sınıfa girmiş."



KAHRAMANMARAŞ'TAKİ OKUL SALDIRGANININ EMNİYET MÜDÜRÜ BABASI HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Okul saldırganının babası 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi U. M. ile annesi gözaltına alındı. Saldırganın annesinin de öğretmen olduğu ortaya çıktı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Kahramanmaraş Valiliği tarafından yapılan sosyal medya bilgilendirmesinde şu ifadeler yer aldı:

"Kahramanmaraş Ayser Çalık Ortaokulunda meydana gelen silahlı saldırı olayıyla ilgili süreç, güvenlik birimlerimiz tarafından titizlikle takip edilmektedir. Olaya ilişkin gerekli müdahale hızlı bir şekilde gerçekleştirilmiş olup durum kontrol altındadır. Vatandaşlarımızdan ricamız, paniğe kapılmamaları ve yalnızca yetkili kurumlardan yapılacak resmi açıklamaları dikkate almalarıdır. Asılsız bilgi ve söylentilerin yayılması, kamu düzenini olumsuz etkileyebileceğinden bu konuda hassasiyet gösterilmesi önem arz etmektedir. Gelişmelere ilişkin bilgilendirmeler, resmi kanallar aracılığıyla düzenli olarak paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

YARALILARA MÜDAHALE

Saldırıda yaralananların okula gelen çok sayıda ambulans ile sedye yardımı ile hastaneye kaldırıldıkları görüntülere yansıdı.

7 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek saldırının ardından soruşturma başlatıldığını ve 7 savcının görevlendirildiğini açıkladı:

"Kahramanmaraş Başsavcılığınca derhal soruşturma başlatıldı. 3 Cumhuriyet Savcısı vekili, 4 Başsavcı görevlendirilmiştir. Yayın yasağı getirilmiştir"

BELEDİYE BAŞKANI: İŞİN BOYUTUNUN BÜYÜK OLDUĞU SÖYLENDİ

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, "İşin boyutunun büyük olduğu söylendi" ifadelerini kullandı. Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin ve Sağlık Bakanı'nın saldırının yapıldığı okula hareket ettikleri bildirildi.

ÇOCUKLAR SINIFLARIN CAMLARINDAN ATLAYARAK KAÇTI

Saldırı sonrasında ortaya çıkan görüntülerde korku içindeki birçok öğrencinin korku içinde sınıflarının camlarından atladığı görüldü.

ÖZEL'DEN TALİMAT

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, feci saldırıya ilişkin 4 kişilik bir heyet görevlendirdi. CHP Milli Eğitim Politika Kurulu Başkanı Suat Özçağdaş, İçişleri Politika Kurulu Başkanı Murat Bakan, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara’dan oluşan heyet bölgeye hareket etti.

AİLE BAKANINDAN AÇIKLAMA

Bakan Göktaş: Olayın tüm yönleriyle titizlikle incelendiğini ve sürecin ilgili tüm Bakanlıklarımız tarafından yakından takip edildiğini de ifade etmek isterim. Bakanlık olarak, bu süreçte ihtiyaç duyulan her türlü psikososyal destek ve rehberlik hizmeti ile vatandaşlarımızın yanında olacağız.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanlığı (MB) şu açıklamayı yaptı: