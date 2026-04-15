Son Dakika | Özgür Özel'den Kahramanmaraş'taki okul saldırısı hakkında ilk açıklama! "Feryat duyulmadı tedbir alınmadı"

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Kahramanmaraş'ta bir okula düzenlenen kanlı baskına ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.

Okullardaki güvenlik zafiyetine dikkat çeken Özel, "Feryat duyulmadı, tedbir alınmadı" dedi.

"4 KİŞİLİK HEYETİ KAHRAMANMARAŞ'TA GÖREVLENDİRDİK"

"Önce İstanbul’da, Fatma öğretmenimizi öğrencisinin saldırısıyla kaybettik. Dün Şanlıurfa’da bir okulda düzenlenen silahlı saldırıda 16 canımız yaralandı. Bugün de Kahramanmaraş’tan gelen haberle yüreğimize bir ateş daha düştü. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyoruz" ifadelerini kullanan CHP Lideri, olayla ilgili partisinden bir heyet görevlendirildiğini şöyle belirtti:

"Olayı duyar duymaz, partimizden 4 kişilik bir heyeti Kahramanmaraş’a görevlendirdik. Arkadaşlarımız hem acıyı paylaşacak hem ailelerin ihtiyaçlarıyla ilgilenecek hem de olayın tüm yönlerini yerinde inceleyecekler."

Erdoğan'dan Şanlıurfa'daki okul saldırısına ilk tepki

Kahramanmaraş'ta bir ortaokula düzenlenen silahlı baskında 4 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı.

"MÜNFERİT OLAYLARLA AÇIKLANAMAZ"

Yine bir okula düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden Fatma öğretmenin, "Okullarda can güvenliğimiz yok" şeklindeki ifadelerini anımsatan Özel; konuyla ilgili herhangi bir tedbir alınmamış olmasına dikkat çekti.

"Fatma öğretmen hayattayken, “Okullarda can güvenliğimiz yok” diye haykırmıştı. Ne yazık ki o feryat duyulmadı" diyen Özel, "Ne etkili bir tedbir alındı ne caydırıcı bir önlem geliştirildi. Bugün geldiğimiz noktada açıkça görüyoruz ki okullardaki şiddet artık münferit olaylarla açıklanamaz" ifadelerini kullandı.

Son dakika | Kahramanmaraş'ta okulda silahlı saldırı: 4 can kaybı 20 yaralı var

ÖZEL'DEN 'UZMAN ÇAVUŞLAR OKULLARDA GÖREVLENDİRİLSİN' ÖNERİSİ

Okullarda 65 bin güvenlik görevlisi açığı bulunduğunu belirten Özel; bir an önce tedbir alınması, ataması yapılmamış uzman çavuşların ise okullarda görevlendirilmesi gerektiğini vurguladı:

"Bu mesele, büyüyen ve derinleşen bir güvenlik zaafiyetine dönüşmüştür. Çocuklarımızın, öğretmenlerimizin, eğitim emekçilerimizin can güvenliğini sağlamak devletin en temel görevidir. Türkiye’nin en acil gündemlerinden biri artık okul güvenliği olmalıdır.

Okullarda giriş çıkış denetimlerinin eksiksiz sağlanması, güvenlik personeli sayısının artırılması, kamera sistemlerinin güçlendirilmesi, okul çevrelerinde kolluk devriyelerinin sıklaştırılması ve acil kriz planlarının hazırda tutulması artık zorunluluktur.

Diğer tedbirlerle birlikte, daha önce önerdiğimiz gibi, ataması yapılmamış uzman çavuşlarımız arasından 65 bin güvenlik görevlisi derhal okullarımıza atanmalıdır. Okulların güvenliği devletimize emanettir. Bu konuda artık hiçbir ihmal, hiçbir eksiklik mazur görülemez."

CHP LİDERİ KAHRAMANMARAŞ VALİSİ İLE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ile görüştü.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Özel, Kahramanmaraş Ayser Çalık Ortaokulu'ndaki silahlı saldırıyla ilgili Kahramanmaraş Valisi Ünlüer ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Vali Ünlüer'den bilgi alan Özel, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.