Erdoğan'dan Şanlıurfa'daki okul saldırısına ilk tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'daki okul saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu. 4 yöneticinin görevden uzaklaştırıldığını belirten Erdoğan, "İhmali ve kusuru olanlardan hesabı sorulacak" dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu. Erdoğan, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde dün meydana gelen ve 16 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin konuştu.

4 yöneticinin görevden uzaklaştırıldığını açıklayan Erdoğan, "İhmali ve kusuru olanlardan hesabı sorulacak" dedi.

"9 YARALIMIZIN TEDAVİSİ DEVAM ETMEKTE"

Erdoğan'ın konuşmasında, "Dün Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir lisede meydana gelen olaydan duyduğum üzüntüyü paylaşmak istiyorum. Soruşturmalar başlatılmış, bir kişi gözaltına alınmış, 4 yönetici görevden alınmıştır. Olayda ihmali ve kusuru olandan mutlaka hesabı sorulacaktır. 9 yaralımızın tedavisi devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

