Erdoğan'dan Şanlıurfa'daki okul saldırısına ilk tepki

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu. Erdoğan, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde dün meydana gelen ve 16 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin konuştu.

4 yöneticinin görevden uzaklaştırıldığını açıklayan Erdoğan,

Erdoğan'ın konuşmasında, "Dün Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir lisede meydana gelen olaydan duyduğum üzüntüyü paylaşmak istiyorum. Soruşturmalar başlatılmış, bir kişi gözaltına alınmış, 4 yönetici görevden alınmıştır. Olayda ihmali ve kusuru olandan mutlaka hesabı sorulacaktır. 9 yaralımızın tedavisi devam etmektedir" ifadelerini kullandı.