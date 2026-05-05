Kendi eşini öldürmek için gidip bina görevlisinin eşini öldürmüştü: Katile istenen ceza belli oldu

Kayseri 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında, 8 Aralık 2025’te Melikgazi ilçesinde bir apartmanda Melek Gül’ü (36) bıçaklayarak öldüren ve eşini de öldürmeye teşebbüs eden tutuklu sanık İlhan Şahan hakim karşısına çıktı.

BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ ÖLDÜRMEK İÇİN GİTTİ

İddianameye göre, emekli başçavuş İlhan Şahan, ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasındaki eşi Yasemin Şahan’ı öldürmek için oturduğu binaya gitti. Apartman görevlisinin eşi Melek Gül ile tartıştıktan sonra Gül’ü bıçaklayarak ağır yaraladı. Daha sonra eşinin dairesinin kapısını baltayla kırmaya çalışan Şahan, kapının açılmaması üzerine kaçtı. Melek Gül kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Soruşturma kapsamında Şahan’ın daha önce eşine defalarca şiddet uyguladığı, tehdit mesajları attığı, kayınvalidesini çekiçle yaraladığı ve 4 ay cezaevinde kaldığı ortaya çıktı.

“ŞALTERLERİ KAMERADA GÖZÜKMESİN DİYE İNDİRDİM”

Mahkemede savunma yapan tutuklu sanık İlhan Şahan, olay sırasında “Yapma ağabey” dediğini hatırladığını belirterek, “Kaç kez bıçakladığımı hatırlamıyorum. Şalterleri kamerada gözükmesin diyerek zaman kazanmak amacıyla indirdim. Jandarmaya gidip birini yaraladığımı söyledim. Böyle olduğu için çok üzgünüm. Hedefim ölmekti” ifadelerini kullandı.

EŞİ YASEMİN ŞAHAN: “27 YIL ÇEKTİM, BENİ ÖLDÜR DİYE YALVARIYORDUM”

Sanığın eşi Yasemin Şahan, 27 yıllık evlilikleri boyunca şiddet gördüğünü anlatarak şunları söyledi:

“Başından beri problemliydi. 27 yıl kendisini çektim. Meslekten ihraç edildikten sonra boşluğa düştü. Kıskançlık yapıyor, telefonumu takip ediyordu. Sığınma evine gittim. O sırada evdeki oğlumu öldürmekle tehdit etti. Sekiz kez emniyete şikayet ettim. O kadar bıktım ki ‘beni öldür’ diye yalvarıyordum”

Yasemin Şahan, olay günü KADES uygulamasına bastığını ve sanığın baltayla kapının kilidine vurduğunu belirterek, “Söylediklerinin hepsi yalan. Sonuna kadar şikayetçiyim” dedi.

ÖLEN MELEK GÜL’ÜN EŞİNDEN TEPKİ

Ölen Melek Gül’ün eşi E.G., sanığın savunmasına tepki göstererek, “Doğruları konuş lan” diye çıkıştı. Mahkeme başkanının uyarılarına rağmen tepkisini sürdüren E.G., bir süreliğine salondan çıkarıldı. Daha sonra yeniden alınan E.G., “Olaydan bir gün önce İzmir’de olduğunu ve binaya geleceğini söyledi. Bıçakladıktan sonra lavaboda ellerini yıkamış” ifadelerini kullandı.

AKIL SAĞLIĞI RAPORU BEKLENİYOR

Mahkeme heyeti, sanık hakkında beklenen akıl sağlığı raporunun beklenmesine ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesine karar verdi. Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden heyet, duruşmayı erteledi.

(DHA)