İş yerini kurşunlayan motosikletli grup yakalandı: 6 tutuklama

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde motosikletle geldikleri bir iş yerine silahlı saldırı düzenleyen 6 şüpheli tutuklandı.

26 Nisan’da Kocaeli'nin Çayırova’da meydana gelen olayda, Motosikletli şüpheliler, bir iş yerine henüz bilinmeyen nedenle silahlı saldırı gerçekleştirdi.

Saldırının ardından Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri çalkiışma başlattı. Teknik ve fiziki takibi sonucu kimlikleri belirlenen 6 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, saldırıda kullanıldığı değerlendirilen tabanca, 3 motosiklet, 1 adet AK-47 kalaşnikof fişeği, sahte 100 dolar ve 100 euro ile sahte olduğu değerlendirilen 15 Amerikan doları, 7,65 milimetre çapında 10 mermi ve 11 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)