Akın Gürlek'in 'itirafçı' açıklamasının ardından CHP'li Emir'den sert tepki: Başsavcı mısınız Adalet Bakanı mı?

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in katıldığı televizyon programında öne sürdüğü "İBB davasında kimsenin etkin pişmanlık ifadesini çekmediği" iddiasına yanıt verdi. Davada itirafçılardan Adem Soytekin ve Murat Kapki'nin ifadelerine atıfta bulunan Emir, "Başsavcı mısınız, Adalet Bakanı mı? Karar verin!" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, katıldığı televizyon programında İBB Davası'nda kimsenin etkin pişmanlık ifadesini çekmediğini öne sürerken, tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'in, etkin pişmanlıktan faydalanmak istediğini ve bu kapsamda ifadesinin alındığını kaydetmişti. Ayrıca Gürlek, Özkan Yalım'ın da etkin pişmanlık kapsamında ifade verdiğini iddia etmişti. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Bakan Gürlek'in iddialarına sert tepki gösterdi.

BAŞSAVCI MISINIZ, ADALET BAKANI MI?

"Başsavcı mısınız, Adalet Bakanı mı? Karar verin!" diyen Emir, "Eski başsavcısı olduğu İstanbul menşeli soruşturmaların bizzat sözcülüğünü yapmaya devam ediyor. İBB Davası, Antalya ve Uşak soruşturma dosyaları hakkında seri açıklamalar yapıyor. Birilerinin iftiracı olduğunu duyuruyor, sonra İBB davasındaki iftiracıların da ifadelerinden vazgeçmediğini söylüyor." ifadelerini kullandı.

HALBUKİ GERÇEKLER MAHKEMEDE ÇOK FARKLI!

İBB davasında etkin pişmanlıktan faydalanan itirafçılar Adem Soytekin ve Murat Kapki'nin savcılık ifadeleri ile mahkemedeki ifadeleri arasındaki farktan bahseden Emir, "Adem Soytekin savcılıktakinden bambaşka bir ifade verdi; 'Örgüt falan görmedim, bu gerçekçi değil, önüme şablon konuldu' dedi. Murat Kapki ise 'Ailemi korumak için konuştum' dedi ve dilekçe verdi. Adalet Bakanı koltuğunda otururken, devam eden ve tel tel dökülen yargılama ve soruşturma kumpaslarının dosyalarını şahsen mi takip ediyorsunuz? Çünkü Böcek için 'Zamanı gelince konuşacak' diyen de bizzat sizdiniz." dedi.

Murat Emir'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

Başsavcı mısınız, Adalet Bakanı mı? Karar verin!

Adalet Bakanı Akın Gürlek, eski başsavcısı olduğu İstanbul menşeli soruşturmaların bizzat sözcülüğünü yapmaya devam ediyor. İBB Davası, Antalya ve Uşak soruşturma dosyaları hakkında seri açıklamalar yapıyor. Birilerinin iftiracı olduğunu duyuruyor, sonra İBB davasındaki iftiracıların da ifadelerinden vazgeçmediğini söylüyor.


Adem Soytekin savcılıktakinden bambaşka bir ifade verdi; "Örgüt falan görmedim, bu gerçekçi değil, önüme şablon konuldu" dedi. Murat Kapki ise "Ailemi korumak için konuştum" dedi ve dilekçe verdi. Adalet Bakanı koltuğunda otururken, devam eden ve tel tel dökülen yargılama ve soruşturma kumpaslarının dosyalarını şahsen mi takip ediyorsunuz? Çünkü Böcek için "Zamanı gelince konuşacak" diyen de bizzat sizdiniz.

