Öldüren miyom ameliyatında skandallar ortaya çıktı!

Antalya’da 2022 yılında Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde miyom ameliyatı olurken yaşamını yitiren 32 yaşındaki doktora öğrencisi ve turizmci Gülşah Gizem Angı’nın davasında yeni bilgiler gün yüzüne çıktı. Antalya 15. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmalarda, operasyon sırasında "kayıt dışı/demo" bir cihazın kullanıldığı ve ehliyetsiz personelin kritik bir müdahalede bulunduğu iddiaları dava dosyasına girdi.

ÜNİVERSİTE YÖNETİMİ: "CİHAZ HASTANEMİZDE BULUNMUYOR"

Hürriyet'te yer alan habere göre, dava dosyasındaki en kritik belge, Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 11 Aralık 2025 tarihinde mahkemeye sunulan resmi yanıt oldu. Üniversite yönetimi, ameliyatta kullanılan histeroskopi cihazının hastane envanterinde bulunmadığını ve söz konusu cihazın kim tarafından temin edildiğinin bilinmediğini resmen bildirdi.

"27 LİTRE SIVI VERİLDİ, CİĞERLERİ SU DOLDU"

Ameliyat esnasında yaşananları anlatan anestezi ekibi, tutanaklara yansıyan ifadelerinde son derece vahim detaylara dikkat çekti. Anestezi uzmanları, cerrahi ekipte yer alan ve tıbbi yetkinliği bulunmayan Durmuş Ali isimli personelin, malzeme getirip götürmekle görevli olmasına rağmen rahim içini daha net görebilme amacıyla cihazın yıkama ve basınç sağlayan "flush" düğmesine sürekli bastığını belirtti. Bu ihmalkâr müdahalenin ardından operasyon sırasında hastaya normal şartlarda kullanılması gereken 2-3 torba sıvı yerine, kısa sürede yaklaşık 27 bin mililitre yani 27 litre sıvı yüklendiği vurgulandı. Tanık ifadelerinde ayrıca, ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Mete Çağlar'ın yaşanan komplikasyonlar karşısında paniklediği ve "Hay Allah, keşke bilmediğim bu cihazı kullanmasaydım" şeklinde sözler sarf ettiği kaydedildi.

İDARE MAHKEMESİNDEN 2 MİLYON TL TAZMİNAT

Hekimler hakkında üniversite tarafından verilen "soruşturmaya yer yok" kararını kabul etmeyen aile, hukuk mücadelesini sürdürdü. Antalya 3. İdare Mahkemesi, operasyonda tıbbın gereklerine uygun hareket edilmediği ve hastanın güvenliğinin sağlanamadığı gerekçesiyle üniversiteyi 2 milyon TL tazminat ödemeye mahkûm etti.

GÖZLER İSTANBUL ADLİ TIP KURUMU'NDA

Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Mete Çağlar, suçlamaları reddederek vefatın anestezi kaynaklı ilaçlar veya emboliden kaynaklanmış olabileceğini savunarak Adli Tıp raporunu beklediklerini belirtti. Mahkeme heyeti, 27 litrelik sıvı yüklemesi ile kayıt dışı cihaz kullanımı arasındaki doğrudan illiyet bağının tespiti için dosyayı İstanbul Adli Tıp Kurumu Üst Kurulu’na gönderdi.

Davanın seyri, 1 Haziran 2026 tarihinde gelecek olan nihai raporla netleşecek.