Öldüren miyom ameliyatında skandallar ortaya çıktı!

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde miyom ameliyatı sonrası hayatını kaybeden Gülşah Gizem Angı davasında, hastane envanterinde bulunmayan bir "demo" cihazın kullanıldığı ve eğitimsiz personelin müdahalesiyle hastaya aşırı sıvı yüklendiği ortaya çıktı.

Antalya’da 2022 yılında Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde miyom ameliyatı olurken yaşamını yitiren 32 yaşındaki doktora öğrencisi ve turizmci Gülşah Gizem Angı’nın davasında yeni bilgiler gün yüzüne çıktı. Antalya 15. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmalarda, operasyon sırasında "kayıt dışı/demo" bir cihazın kullanıldığı ve ehliyetsiz personelin kritik bir müdahalede bulunduğu iddiaları dava dosyasına girdi.

ÜNİVERSİTE YÖNETİMİ: "CİHAZ HASTANEMİZDE BULUNMUYOR"

Hürriyet'te yer alan habere göre, dava dosyasındaki en kritik belge, Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 11 Aralık 2025 tarihinde mahkemeye sunulan resmi yanıt oldu. Üniversite yönetimi, ameliyatta kullanılan histeroskopi cihazının hastane envanterinde bulunmadığını ve söz konusu cihazın kim tarafından temin edildiğinin bilinmediğini resmen bildirdi.

"27 LİTRE SIVI VERİLDİ, CİĞERLERİ SU DOLDU"

Ameliyat esnasında yaşananları anlatan anestezi ekibi, tutanaklara yansıyan ifadelerinde son derece vahim detaylara dikkat çekti. Anestezi uzmanları, cerrahi ekipte yer alan ve tıbbi yetkinliği bulunmayan Durmuş Ali isimli personelin, malzeme getirip götürmekle görevli olmasına rağmen rahim içini daha net görebilme amacıyla cihazın yıkama ve basınç sağlayan "flush" düğmesine sürekli bastığını belirtti. Bu ihmalkâr müdahalenin ardından operasyon sırasında hastaya normal şartlarda kullanılması gereken 2-3 torba sıvı yerine, kısa sürede yaklaşık 27 bin mililitre yani 27 litre sıvı yüklendiği vurgulandı. Tanık ifadelerinde ayrıca, ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Mete Çağlar'ın yaşanan komplikasyonlar karşısında paniklediği ve "Hay Allah, keşke bilmediğim bu cihazı kullanmasaydım" şeklinde sözler sarf ettiği kaydedildi.

SGK'den çalışanlara 'yemek parası' kararı: Resmi Gazete'de yayımlandıSGK'den çalışanlara 'yemek parası' kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı

İDARE MAHKEMESİNDEN 2 MİLYON TL TAZMİNAT

Hekimler hakkında üniversite tarafından verilen "soruşturmaya yer yok" kararını kabul etmeyen aile, hukuk mücadelesini sürdürdü. Antalya 3. İdare Mahkemesi, operasyonda tıbbın gereklerine uygun hareket edilmediği ve hastanın güvenliğinin sağlanamadığı gerekçesiyle üniversiteyi 2 milyon TL tazminat ödemeye mahkûm etti.

69e2ae467370607e7db37dd9.webp

GÖZLER İSTANBUL ADLİ TIP KURUMU'NDA

Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Mete Çağlar, suçlamaları reddederek vefatın anestezi kaynaklı ilaçlar veya emboliden kaynaklanmış olabileceğini savunarak Adli Tıp raporunu beklediklerini belirtti. Mahkeme heyeti, 27 litrelik sıvı yüklemesi ile kayıt dışı cihaz kullanımı arasındaki doğrudan illiyet bağının tespiti için dosyayı İstanbul Adli Tıp Kurumu Üst Kurulu’na gönderdi.

Davanın seyri, 1 Haziran 2026 tarihinde gelecek olan nihai raporla netleşecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok
Ev kullanımı için “tak çalıştır” ısıtma sistemine ne dersiniz? Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının!
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Baraj kapakları bir bir açıldı
Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
Bu ülke yok oluyor: Tarihin ilk toplu ulusal göçü gerçekleşiyor
Ülkeleri yok oluyor
Tüm ülke nüfusu göç ediyor
Türkiye
Erzincan'daki deprem Naci Görür'ü bile tedirgin etti: İnşallah...
Erzincan'daki deprem Naci Görür'ü bile tedirgin etti: İnşallah...
Göçmen polisi tarafından gözaltına alınmıştı: Rümeysa Öztürk ABD'de doktorasını tamamlayarak Türkiye'ye döndü
Göçmen polisi tarafından gözaltına alınmıştı: Rümeysa Öztürk ABD'de doktorasını tamamlayarak Türkiye'ye döndü
İlkokul müdürünün mide bulandıran mesajları ortaya çıktı: Taciz skandalı öğretmenlerin şikayetiyle patladı
İlkokul müdürünün mide bulandıran mesajları ortaya çıktı: Taciz skandalı öğretmenlerin şikayetiyle patladı