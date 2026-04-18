SGK'den çalışanlara 'yemek parası' kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı

Yayınlanma:
SGK, çalışanlara sağlanan yemek hizmetlerine dair yeni bir düzenleme yaptı. Buna göre, yemek hizmetinin işyeri dışında verilmesi durumunda, işverenlerin çalışanlarına sağladığı günlük 300 TL’ye kadar olan yemek bedeli sigorta primine esas kazanç kapsamında değerlendirilmeyecek. Belirlenen bu tutarı aşan ödemeler ise "maaş" niteliği taşıyacak ve aşan kısım üzerinden prim kesintisi yapılacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), çalışanlara sağlanan yemek yardımlarına ilişkin düzenlemede değişikliğe gitti. 18 Nisan 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan kararla, işverenlerin çalışanlarına sunduğu yemek ödemelerinde sigorta primine tabi tutulmayacak günlük tutar 300 TL olarak belirlendi.

17 Nisan 2026’dan itibaren geçerli olan bu düzenleme; nakit ödemelerin yanı sıra yemek kartı, kupon ve dışarıdan sağlanan yemek hizmetlerini de kapsıyor.

Yapılan değişikliğe göre, yemek hizmeti doğrudan işyerinde ya da işyeri eklentilerinde veriliyorsa, bu hizmetin tamamı primden muaf olmaya devam edecek.

SİGORTA PRİMİ KESİNTİSİ YAPILACAK

Ancak yemek yardımı işyeri dışında sağlanıyorsa -örneğin nakit, yemek kartı ya da çek şeklinde- günlük 300 TL’ye kadar olan kısım istisna kapsamında değerlendirilecek. Bu tutarın üzerindeki ödemeler ise ücret sayılacak ve aşan bölüm için sigorta primi kesintisi yapılacak. Örneğin, bir çalışana günlük 350 TL yemek yardımı verilirse, bunun 300 TL’si muaf tutulacak; kalan 50 TL üzerinden ise prim hesaplanacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

