Uzman uyardı: SGK emeklilik için 10 yıl önceki belgeyi isteyebilir

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), dijitalleşme adı altında emeklilik işlemlerinde dar gelirliyi zora sokacak bir "yurt dışı denetimi" dönemine geçti. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun’un kamuoyuna duyurduğu yeni sisteme göre; SGK artık emeklilik başvurusu yapan her çalışanın hizmet dökümünü, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün (EGM) yurt dışı giriş-çıkış kayıtlarıyla tek tek karşılaştırıyor.

"SEN BURADA DEĞİLKEN SİGORTAN NASIL YATTI?"

Sistemin işleyişindeki detaylar, çalışanların yıllar önce gittiği kısa süreli gezilerin bile başlarına nasıl bela olacağını gösteriyor. SGK, sigortalı bir işte çalışırken turistik amaçla yurt dışına çıkan vatandaşa, emeklilik aşamasında "Sen o tarihte yurt dışındayken Türkiye’deki iş yerinde nasıl çalışıyor göründün?" sorusunu yöneltiyor.

Kurum, bu sürelere ait iş yerinden alınmış resmi "izinli olduğuna dair belgeyi" ibraz edemeyenleri doğrudan "sahte sigortalılık" şüphesiyle değerlendiriyor.

PRİMLER SİLİNİYOR, EMEKLİ MAAŞLARINA EL KONULUYOR

İş yerinden alınmış ıslak imzalı izin belgesi bulunmayan vatandaşlar için yaptırımlar oldukça ağır. Uzmanların uyarılarına göre, bu bürokratik engele takılanları şu tehlikeler bekliyor:

Yurt dışında bulunulan ancak sigortalı gösterilen tüm prim günleri sistemden siliniyor.

Silinen günler nedeniyle prim sayısı sınırın altına düşenler, emekli olma hakkını kaybediyor ve eksik günlerini tamamlamak için yıllarca daha çalışmak zorunda bırakılıyor.

Eğer kişi emekli olduktan sonra bu durum tespit edilirse, bağlanan maaşlar derhal kesiliyor ve o güne kadar ödenen tüm maaşlar faiziyle birlikte borç olarak geri isteniyor.

"BELGENİZİ SAKLAYIN!"

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, ileride büyük mağduriyetler yaşanmaması için çalışanların şu adımları atması gerektiğini vurguladı:

"Çalışırken yurt dışına (gezi, tatil veya aile ziyareti) gittiğinizde, mutlaka iş yerinizden onaylı bir izin belgesi talep edin.

Bu belgelerin yıllar sonra "hayat kurtaracağını" unutmayın; dijital ve fiziksel bir kopyasını mutlaka saklayın.

Yurt dışında olduğunuz sürelerin bordrolarda "izinli" olarak kodlandığından emin olun."