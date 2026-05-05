Piyasalar haftanın ilk günü düştü

New York borsası, Ortadoğu'daki gerilimin yeniden tırmanması ve petrol fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle haftaya satıcılı başladı. Yatırımcılar, bölgedeki gelişmeleri ve şirket bilançolarını değerlendirdi.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA YENİ GERGİNLİK

ABD Başkanı Donald Trump, dün Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan ve bölge kriziyle ilgisi olmayan "tarafsız" ülkelere ait gemilerin geçişine yardım edeceklerini açıklamıştı. Bugün ise İran devlet medyası, boğazdan geçmeye çalışan bir ABD donanma gemisinin Cask Adası yakınlarında iki füzeyle hedef alındığını iddia etti.

CENTCOM: “HİÇBİR GEMİ VURULMADI”

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın saldırı iddialarını yalanlayarak, “Hiçbir ABD donanma gemisi vurulmadı. ABD kuvvetleri, Özgürlük Projesi'ni destekliyor ve İran limanlarına uygulanan deniz ablukasını sürdürüyor” açıklamasını yaptı.

TRUMP: “İRAN'A AİT 7 BOTU BATIRDIK”

Trump, ayrıca İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen Güney Kore bandıralı bir gemiye saldırı düzenlediğini, buna karşılık olarak ABD'nin İran'a ait yedi botu batırdığını duyurdu. Öte yandan, İran kaynaklı olduğu öne sürülen İHA ve füzelerle Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) topraklarının hedef alındığı bildirildi.

PETROL FİYATLARI YÜKSELDİ

Bu gelişmelerle Brent petrol yüzde 5'in üzerinde artarak 113,82 dolara, WTI ise yüzde 3 artarak 105,06 dolara yükseldi.

FABRİKA SİPARİŞLERİ BEKLENTİLERİ AŞTI

ABD'de fabrika siparişleri martta yüzde 1,5 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. New York Fed Başkanı John Williams, yüksek enflasyon, iş gücü piyasasındaki çelişkili sinyaller ve Orta Doğu'daki çatışmanın yarattığı belirsizliğin alışılmadık bir durum oluşturduğunu söyledi.

GAMESTOP'TAN EBAY'E 55,5 MİLYAR DOLARLIK TEKLİF

Kurumsal tarafta, GameStop'un eBay'i satın almak için 55,5 milyar dolarlık teklif sunduğunu açıklamasıyla eBay hisseleri yüzde 5 değer kazandı. Bu hafta ABD'nin istihdam verileri ile birçok şirketin bilançosu takip edilecek.