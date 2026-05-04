Kripto piyasasında hareketli 24 saat: BTC ve ETH yeşil ışık yaktı

İran ve ABD arasında yeniden tırmanan gerilimle tüm piyasalar negatif etkilenirken, kripto paralar ise kazandırıyor. Bitcoin son 24 saatte yüzde 2,04 yükseldi. 80 bin dolar eşiğini tekrar test ettikten sonra 79 bin 733.88 dolara geriledi. Ethereum ise yüzde 2,74 yükselerek 2,364.66 dolara yükseldi.