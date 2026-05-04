Kripto piyasasında hareketli 24 saat: BTC ve ETH yeşil ışık yaktı

Yayınlanma:
İran ve ABD arasında yeniden tırmanan gerilimle tüm piyasalar negatif etkilenirken, kripto paralar ise kazandırıyor. Bitcoin son 24 saatte yüzde 2,04 yükseldi. 80 bin dolar eşiğini tekrar test ettikten sonra 79 bin 733.88 dolara geriledi. Ethereum ise yüzde 2,74 yükselerek 2,364.66 dolara yükseldi.

4 MAYIS 2026 KRİPTO KISA ÖZET

  • Bitcoin (BTC): $79,733.88 (%+2.04)
  • Ethereum (ETH): $2,364.61 (%+2.74)
  • Toplam piyasa değeri: 2,64 trilyon $
  • 24s toplam hacim: 33,24 milyar $
  • Saat: 09:40

4 MAYIS 2026 BİTCOİN VE ETHEREUM FİYATLARI

VarlıkFiyat24s değişim24s düşük24s yüksek24s hacim
Bitcoin
(BTC)		$79,733.88%+2.04$78,261.31$80,596.5433,24 milyar $
Ethereum (ETH)$2,364.61%+2.74$2,303.97$2,397.6116,64 milyar $

4 MAYIS 2026 EN ÇOK YÜKSELEN KRİPTO PARALAR

CoinFiyat24s %
SKYAI1$+%43.70
DASH$48.90+%30.71
SIREN$0.82+%18.58
ONDO$0.31+%12.62
LUNC$0.00+%10.14

4 MAYIS 2026 EN ÇOK DÜŞEN KRİPTO PARALAR

CoinFiyat24s %
DEXE$9.94-2.61%
STABLE$0.03-1.24%
NIGHT$0.03-1.28%
CC$0.15-0.49%
TAO$286.63-0.45%

4 MAYIS 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.701,82 TL

Gram altın satış: 6.702,75 TL

İran ve ABD arasındaki gerilim yükselirken altın düşüyor

4 MAYIS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 109,95 TL

Gram gümüş satış: 110,04 TL

Altın çakılırken gümüş eşikte korundu

4 MAYIS 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 45,1801 TL

Dolar satış: 45,2012 TL

Euro alış: 53,0331 TL

Euro satış: 53,1120 TL

Sterlin alış: 61,4457 TL

Sterlin satış: 61,5140 TL

Döviz karşısında TL'nin kan kaybı durmuyor

4 MAYIS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 63.82 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 71.72 TL/LT

LPG (otogaz): 34.99 TL/LT

Petrolde düşüşten sonra gözler akaryakıt tabelasında

4 MAYIS 2026 BİST 100 ENDEKSİ

BİST 100 yeni haftaya yükselişle başladı

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

