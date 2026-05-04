BİST 100 yeni haftaya yükselişle başladı
Borsa İstanbul'da Bist100 endeksi geçtiğimiz haftayı yüzde 0.03 düşüşle 14 bin 442.56 puandan kapatmıştı. Endeks, yeni işlem haftasına yüzde 0,45 yükselişle 14 bin 506,83 puandan açıldı.
4 MAYIS 2026 BORSA İSTANBUL KISA ÖZET
4 MAYIS 2026 BIST 100 ENDEKSİ
|Gösterge
|Değer
|BIST 100 (son)
|14.506,83
|Değişim
|%0,45 (+64,27)
|Önceki kapanış
|14.442,56
|İşlem hacmi
|117,29 milyon TL
|Saat
|9:55
4 MAYIS 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER
|Hisse
|Son (TL)
|Günlük %
|ANELE
|52,90
|+9,98
|OZATD
|410,50
|+9,98
|PRZMA
|32,30
|+9,94
|GSDDE
|14,39
|+9,93
|LINK
|5,91
|+9,85
4 MAYIS 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER
|Hisse
|Son (TL)
|Günlük %
|AYCES
|948,00
|-9,97
|CEMZY
|12,22
|-8,46
|LMKDC
|34,16
|-8,42
|DESPC
|40,52
|-7,91
|CATES
|40,92
|-7,84
4 MAYIS 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER
|Hisse
|Son (TL)
|Hacim (TL)
|SASA
|3,23
|151.091.402,52
|ASELS
|422,00
|99.744.342,00
|ASTOR
|286,25
|89.843.570,00
|THYAO
|308,50
|87.228.992,00
|MANAS
|31,22
|52.030.908,58
4 MAYIS 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.701,82 TL
Gram altın satış: 6.702,75 TL
4 MAYIS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 109,95 TL
Gram gümüş satış: 110,04 TL
4 MAYIS 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 45,1801 TL
Dolar satış: 45,2012 TL
Euro alış: 53,0331 TL
Euro satış: 53,1120 TL
Sterlin alış: 61,4457 TL
Sterlin satış: 61,5140 TL
4 MAYIS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 63.82 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 71.72 TL/LT
LPG (otogaz): 34.99 TL/LT
4 MAYIS 2026 KRİPTO PİYASASI
