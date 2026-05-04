Petrolde düşüşten sonra gözler akaryakıt tabelasında

1 Mayıs'ta 116 dolara kadar yükselen brent petrol fiyatları, 4 mayıs sabahı 112 dolara kadar geriledi. İran ile ABD arasındaki Hürmüz Boğazı ve ateşkes gerilimi devam ederken, tüm dünya enlfasyon beklentileri için petrol ve akaryakıt fiyatlarını takip etmeye devam ediyor. Bugün için akaryakıt fiyatlarında herhangi bir zam ya da indirim bulunmuyor.