Petrolde düşüşten sonra gözler akaryakıt tabelasında
4 MAYIS 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
Litre fiyatı
|Benzin
63.82 TL/LT
|Motorin
71.72 TL/LT
|LPG
34.99 TL/LT
4 MAYIS 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
Litre fiyatı
|Benzin
63.68 TL/LT
|Motorin
71.58 TL/LT
|LPG
34.39 TL/LT
4 MAYIS 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
Litre fiyatı
|Benzin
64.79 TL/LT
|Motorin
72.84 TL/LT
|LPG
34.87 TL/LT
4 MAYIS 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
Litre fiyatı
|Benzin
65.07 TL/LT
|Motorin
73.11 TL/LT
|LPG
34.79 TL/LT
4 MAYIS 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.701,82 TL
Gram altın satış: 6.702,75 TL
İran ve ABD arasındaki gerilim yükselirken altın düşüyor
4 MAYIS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 109,95 TL
Gram gümüş satış: 110,04 TL
Altın çakılırken gümüş eşikte korundu
4 MAYIS 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 45,1801 TL
Dolar satış: 45,2012 TL
Euro alış: 53,0331 TL
Euro satış: 53,1120 TL
Sterlin alış: 61,4457 TL
Sterlin satış: 61,5140 TL