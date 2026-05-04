Petrolde düşüşten sonra gözler akaryakıt tabelasında

1 Mayıs'ta 116 dolara kadar yükselen brent petrol fiyatları, 4 mayıs sabahı 112 dolara kadar geriledi. İran ile ABD arasındaki Hürmüz Boğazı ve ateşkes gerilimi devam ederken, tüm dünya enlfasyon beklentileri için petrol ve akaryakıt fiyatlarını takip etmeye devam ediyor. Bugün için akaryakıt fiyatlarında herhangi bir zam ya da indirim bulunmuyor.

4 MAYIS 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türü

Litre fiyatı

Benzin

63.82 TL/LT

Motorin

71.72 TL/LT

LPG

34.99 TL/LT

4 MAYIS 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türü

Litre fiyatı

Benzin

63.68 TL/LT

Motorin

71.58 TL/LT

LPG

34.39 TL/LT

4 MAYIS 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türü

Litre fiyatı

Benzin

64.79 TL/LT

Motorin

72.84 TL/LT

LPG

34.87 TL/LT

4 MAYIS 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türü

Litre fiyatı

Benzin

65.07 TL/LT

Motorin

73.11 TL/LT

LPG

34.79 TL/LT

4 MAYIS 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.701,82 TL

Gram altın satış: 6.702,75 TL

4 MAYIS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 109,95 TL

Gram gümüş satış: 110,04 TL

4 MAYIS 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 45,1801 TL

Dolar satış: 45,2012 TL

Euro alış: 53,0331 TL

Euro satış: 53,1120 TL

Sterlin alış: 61,4457 TL

Sterlin satış: 61,5140 TL

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

