Döviz karşısında TL’nin kan kaybı durmuyor
Sabahın erken saatlerinde 97,976 puana kadar gerileyen dolar endeksi kayıplarını onarmaya çalışıyor. Altın ve dolar endeksindeki düşüşe karşın, TL kuru ABD doları, euro ve sterlin karşısında değer kaybını sürdürüyor.
4 MAYIS 2026 DÖVİZ KURLARI HIZLI ÖZET
4 MAYIS 2026 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI
|Döviz Cinsi
|Alış (TL)
|Satış (TL)
|Değişim %
|Saat
|ABD Doları
|45,1742
|45,2074
|%0,05
|7:43
|Euro
|53,0031
|53,0798
|%0,16
|7:43
|İngiliz Sterlini
|61,4120
|61,4802
|%0,09
|7:43
Not: Kurlar serbest piyasada anlık değişebilir; banka/kurum/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.
ÖNCEKİ KAPANIŞ VE BUGÜN DÖVİZ KURLARI
|Kalem
|1 Mayıs 2026
|4 Mayıs 2026
|Fark
|Dolar (USD) (satış)
|45,1609 TL
|45,2074 TL
|+0,0465 TL
|Euro (EUR)
(satış)
|52,9750 TL
|53,0798 TL
|+0,1048 TL
|Sterlin (GBP) (satış)
|61,6462 TL
|61,4802 TL
|-0,1660 TL
4 MAYIS 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.701,82 TL
Gram altın satış: 6.702,75 TL
4 MAYIS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 109,95 TL
Gram gümüş satış: 110,04 TL
4 MAYIS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
Benzin: 63.82 TL/LT
Motorin: 71.72 TL/LT
LPG: 34.99 TL/LT