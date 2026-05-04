Döviz karşısında TL'nin kan kaybı durmuyor

Sabahın erken saatlerinde 97,976 puana kadar gerileyen dolar endeksi kayıplarını onarmaya çalışıyor. Altın ve dolar endeksindeki düşüşe karşın, TL kuru ABD doları, euro ve sterlin karşısında değer kaybını sürdürüyor.

4 MAYIS 2026 DÖVİZ KURLARI HIZLI ÖZET

  • Dolar (satış): 45,2074 TL
  • Euro (satış): 53,0798 TL
  • Sterlin (satış): 61,4802 TL

4 MAYIS 2026 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

Döviz CinsiAlış (TL)Satış (TL)Değişim %Saat
ABD Doları45,174245,2074%0,057:43
Euro53,003153,0798%0,167:43
İngiliz Sterlini61,412061,4802%0,097:43

Not: Kurlar serbest piyasada anlık değişebilir; banka/kurum/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.

ÖNCEKİ KAPANIŞ VE BUGÜN DÖVİZ KURLARI

Kalem1 Mayıs 20264 Mayıs 2026Fark
Dolar (USD) (satış)45,1609 TL45,2074 TL+0,0465 TL
Euro (EUR)
(satış)		52,9750 TL53,0798 TL+0,1048 TL
Sterlin (GBP) (satış)61,6462 TL61,4802 TL-0,1660 TL

4 MAYIS 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.701,82 TL

Gram altın satış: 6.702,75 TL

4 MAYIS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 109,95 TL

Gram gümüş satış: 110,04 TL

4 MAYIS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin: 63.82 TL/LT

Motorin: 71.72 TL/LT

LPG: 34.99 TL/LT

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

