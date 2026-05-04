Altın çakılırken gümüş eşikte korundu

Altın fiyatlarında Fed'in faiz kararı ve İran-ABD arasındaki gerilim etkisini sürdürürken gümüş fiyatları hafif yükselişle eşik noktada bulunuyor. 4 Mayıs sabahı gram gümüş 110 TL, ons gümüş ise 75 dolar eşiğinin hafif üzerinde seyrediyor.

4 MAYIS 2026 GÜMÜŞ FİYATLARI HIZLI ÖZET

  • Gram gümüş (satış): 110,04 TL

  • Ons gümüş (satış): 75,62 $

4 MAYIS 2026 GÜNCEL GÜMÜŞ FİYATLARI

KurAlışSatışGünlük DeğişimSaat
Gümüş (TL/GR)109,95 TL110,04 TL%0,487:19
Gümüş ($/ONS)75,57 $75,62 $%0,377:33

Not: Serbest piyasa verileri anlık olarak değişiklik gösterebilir.

ÖNCEKİ KAPANIŞ VE BUGÜN GÜMÜŞ FİYATLARI

KalemÖnceki Kapanış4 Mayıs 2026Fark
Gram Gümüş (Satış)109,28 TL110,04 TL+0,76 TL
Ons Gümüş (Satış)75,35 $75,62 $+0,27 $

4 MAYIS 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 109,95 TL

Gram gümüş satış: 110,04 TL

4 MAYIS 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?

Ons gümüş alış: 75,57 $

Ons gümüş satış: 75,62 $

4 MAYIS 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.701,82 TL

Gram altın satış: 6.702,75 TL

4 MAYIS 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 45,1801 TL

Dolar satış: 45,2012 TL

Euro alış: 53,0331 TL

Euro satış: 53,1120 TL

Sterlin alış: 61,4457 TL

Sterlin satış: 61,5140 TL

MAYIS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin: 63.82 TL/LT

Motorin: 71.72 TL/LT

LPG: 34.99 TL/LT

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

