Doğum izni başvuruları bugün başladı

Yeni yasal düzenleme ile birlikte doğum izni süresi; doğumdan önce 8 hafta ve doğum sonrasında 16 hafta olmak üzere toplamda 24 haftaya yükseltildi.

İkiz veya daha fazla bebek bekleyen (çoğul gebelik) anneler için ise ilave doğum izni süresi 18 haftadan 26 haftaya çıkarıldı. Ayrıca, doğumdan önceki son 8 haftaya kadar çalışabileceğine dair doktor raporu alan kadınlar, daha önce doğumdan önceki 3 haftaya kadar çalışabiliyorken, bu süre 2 haftaya düşürüldü.

Doğum izni düzenlemesi bugün yürürlüğe giriyor

Böylece doğum sonrasına aktarılabilecek süreye 1 hafta daha eklenmiş oldu.

BAŞVURU İÇİN SADECE 10 İŞ GÜNÜ VAR

Ek doğum izni hakkından yararlanmak isteyen annelerin, bugün itibarıyla (4 Mayıs 2026) çalıştıkları kurumlara dilekçe ile başvuru yapmaları gerekiyor. Başvuru süreci oldukça kısıtlı tutuldu; annelerin 15 Mayıs Cuma günü mesai bitimine kadar toplam 10 iş günü içinde işlemlerini tamamlaması şart.

"1 GÜN" İLE KAÇIRANLAR VAR

İlave 8 haftalık haktan faydalanabilmek için doğumun 16 Ekim 2025 tarihinden sonra gerçekleşmiş olması zorunlu kılındı. Sabah'ın aktardığı hesaplamaya göre 1 Nisan 2026'dan geriye doğru 168 gün sayılacak ve bu sınırın içinde kalanlar haktan yararlanacak. Ancak 15 Ekim 2025 ve öncesinde doğum yapan anneler, bu düzenlemenin tamamen dışında bırakıldı. Analık izni bitmiş olsa dahi, doğum tarihinden itibaren hesaplanan 24 haftalık süreyi 1 Nisan 2026 itibarıyla tamamlamamış olanlar da başvuru yaparak 8 haftalık ek izni alabilecekler.

ÖDEMELERDE YENİ HESAP: EN AZ 123 BİN TL

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan geçici rapor ücreti ödemeleri de güncellenen süreler üzerinden yeniden hesaplanacak. Bu kapsamda:

Ücretli Çalışanlar: 120 gün yerine 168 gün üzerinden ödeme alacaklar. En düşük ödeme tutarı 123 bin 312 TL olarak belirlendi. Brüt maaşı 35 bin TL olan bir anneye 130 bin 667 TL, 50 bin TL olana ise 186 bin 667 TL ödeme yapılacak.

Doğum izni düzenlemesi kimleri nasıl etkileyecek?

Devlet Memuru Anneler: Maaşlarından herhangi bir kesinti yapılmadığı için doğum izni süresince tam maaş almaya devam edecekler. Yeni anne olan bir memura toplamda 247 bin 560 TL ödeme yapılacak.

Halen doğum izninde olan annelerin rapor süreleri Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından otomatik olarak güncellenecek; anneler sistem üzerinden kalan sürelerini kontrol edebilecekler.

DESTEK ÖDEMELERİ VE ÜCRETSİZ İZİN GERÇEĞİ

Doğum yardımları kapsamında ilk çocuğa 5 bin TL tek seferlik, ikinciye aylık 1.500 TL, üçüncü ve sonrasına ise aylık 5 bin TL destek verilecek. Bu ödemeler çocuk 5 yaşını bitirene kadar sürecek. Ancak veriler, kadınların çalışma hayatında kalmakta zorlandığını gösteriyor. Çalışan kadınların sadece yüzde 24,22'si ücretsiz doğum izni kullanabiliyor.