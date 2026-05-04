Son dakika | ENAG Nisan ayı enflasyonunu açıkladı
Bağımsız akademisyenlerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) 2026 yılı Nisan enflasyonunu açıkladı.
Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) aylık bazda yüzde 5,07 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 55,38 olarak gerçekleşti.
DİĞER AYLARDA NE KADAR AÇIKLAMIŞTI?
ENAG Mart ayı enflasyonunu yüzde 4.10, yıllık enflasyonu yüzde 54,62 olarak açıklamıştı.
3 Mart 2026'da açıklanan şubat enflasyonu aylık bazda 4,01, yıllıkta ise yüzde 54,14 olarak gerçekleşti.
ENAG 2026 yılının ilk enflasyonunu 3 Şubat 2026'da açıklamıştı. Buna göre Ocak 2026'da aylık bazda enflasyon yüzde 6,32, yıllıkta yüzde 53,42 artmıştı.
TÜİK ENAG MAKASI
ENAG ve Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı veriler arasındaki makas ise sürüyor.
TÜİK'in, ENAG'dan sonra açıklayacağı enflasyon verisi bekleniyor.