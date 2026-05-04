Son Dakika | TÜİK açıkladı: Nisan ayı enflasyonu belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılının dördüncü enflasyon verisini açıkladı.

Buna göre, Nisan 2026'da Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık 4,18 artarken, yıllık bazda 32,37 olarak gerçekleşti.

Bir önceki ay 1,94 olan enflasyonun, bu ay iki puanın üzerinde fırlaması dikkat çekti. Enflasyonda düşüş yerine alışılmışın dışında bir yükseliş yaşandı. Geçen ay İran savaşı nedeniyle yükselmesi beklenen enflasyonda sınırlı kalan yükseliş bu ay adeta fırladı.

Beklentilerin bile üzerinde gelen enflasyon oranı, çarşı pazarın yangın yeri olduğunu ortaya koydu.

GEÇEN AYLARDA ENFLASYON

TÜİK'in 2026'nın ilk 3 ayına ait enflasyon verileri şöyle olmuştu:

Nisan ayın enflasyon oranı 1,94, yıllık enflasyon yüzde 30,84 olarak gerçekleşti.

Şubat ayında 2,96 yıllık enflasyon yüzde 31,53 oldu.

Ocak 2026'da aylık enflasyon 4,84, yıllık enflasyon yüzde 30,65 olmuştu.

ENAG VE İTO ENFLASYONU YİNE TÜİK'TEN YUKARI!

Bağımsız akademisyenlerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) TÜİK'ten hemen önce Nisan 2026 enflasyonunu aylık yüzde 5,07, yıllık bazda 55,38 olarak açıkladı.

Öncü veri olarak anılan İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1 Mayıs'ta açıklanan verilerine göre perakende fiyatlar aylık bazda yüzde 3,74 artarken, yıllık yükseliş yüzde 36,83 seviyesinde gerçekleşti.

ENFLASYON BEKLENTİSİ NEYDİ?

AA Finans tarafından 29 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlarına göre, Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) Nisan ayında aylık bazda ortalama %3,19 oranında artması öngörülüyor.

TAHMİNLER YUKARI YÖNLÜ REVİZE

CNBC-e anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu (20 katılımcının 19’u), Merkez Bankası’nın kendi enflasyon tahminlerini yukarı yönlü güncellemek zorunda kalacağını tahmin etti.

Yine ekonomistler yıl sonu enflasyon hedef aralığının 3 puan artırılarak yüzde 18-24 bandına çekilmesini bekliyor.

BEKLENTİ YÜKSELDİ

İdeal Data Haber’in 26 kurumla yaptığı daha geniş kapsamlı ankette ise aylık artış beklentisi yüzde 3,30'a, yıllık tahmin ise yüzde 31,40'a çıktı.

Ekonomistlerin, çekirdek enflasyon göstergelerinden C Endeksi için aylık beklentisi yüzde 2,58, yıllık beklenti yüzde 28,68 oldu.

Ankete katılan uzmanların mart ayı için aylık enflasyon öngörülerinin ortalaması yüzde 2,40 olarak belirlendi. Ekonomistler arasında yapılan değerlendirmelerde, aylık artış beklentileri yüzde 2,04 ile yüzde 3 gibi bir aralıkta yer aldı.

