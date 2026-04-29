Doğum izni düzenlemesi bugün yürürlüğe giriyor

Doğum izninin 24 haftaya çıkarılmasına ilişkin düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilerek yasalaştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş, söz konusu düzenlemenin bugün Resmi Gazete’de yayımlanmasının beklendiğini açıkladı.

Düzenlemenin yayımlanmasının ardından kısa sürede yürürlüğe gireceğini belirten Göktaş, annelerin başvuru sürecine ilişkin de bilgi verdi.

Göktaş, “Bu akşam Resmi Gazete’de yayımlanmasını bekliyoruz. Hemen yürürlüğe girecek. 10 gün içerisinde aileler, anneler başvurularını yapabilecekler. Bütün detayları da kendi sayfalarımızda paylaşacağız. Bütün annelerimiz lütfen bu sayfamızı ve açıklamalarımızı oradan takip etsinler” dedi.

Öte yandan Bakan Göktaş, çocukların korunmasına yönelik mevzuatta da bazı düzenlemelerin gündemde olduğunu belirtti. Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da yaşanan olayların ardından bazı yasal değişikliklere ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Göktaş, bu konuların da görüşmeler kapsamında ele alındığını söyledi.

Göktaş bu ifadeleri kullandı:

"Çocuk Koruma Kanunlarımızla ilgili özellikle bazı düzenlemelerimiz var. Malumunuz Kahramanmaraş'ta, Urfa'daki olan elim olaylarda bazı düzenlemeye ihtiyaç duyduk. Bunları da özellikle yasal mevzuat kapsamında almamız gerekmektedir. Bu kapsamda da o görüşmelerde onları netleştirmişizdir.

Şu anda hala görüşmeler devam ediyor. Özellikle bazı komisyonlarda Aile Bakanlığı'nın doğrudan dahil edilmesi, bazı tedbir kararlarının doğrudan Aile Bakanlığı'na dahil edilmesi ve bilgisi dahilinde olması gibi güçlü adımlar atıyoruz. Özellikle bizim sosyal risk haritasını yürüttüğümüz bir dönemde vaka oluşmadan önleyici tedbirlerimizi alabilmemiz için bu adımları atmamız çok elzem." (DHA)