Doğum izni düzenlemesi bugün yürürlüğe giriyor

Yayınlanma:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş, doğum iznini 24 haftaya çıkaran düzenlemenin Meclis’te kabul edilerek yasalaştığını açıkladı. Göktaş, düzenlemenin bugün Resmi Gazete’de yayımlanmasının beklendiğini söyledi.

Düzenlemenin yayımlanmasının ardından kısa sürede yürürlüğe gireceğini belirten Göktaş, annelerin başvuru sürecine ilişkin de bilgi verdi.

Göktaş, “Bu akşam Resmi Gazete’de yayımlanmasını bekliyoruz. Hemen yürürlüğe girecek. 10 gün içerisinde aileler, anneler başvurularını yapabilecekler. Bütün detayları da kendi sayfalarımızda paylaşacağız. Bütün annelerimiz lütfen bu sayfamızı ve açıklamalarımızı oradan takip etsinler” dedi.

ÇOCUK KORUMA KANUNUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Öte yandan Bakan Göktaş, çocukların korunmasına yönelik mevzuatta da bazı düzenlemelerin gündemde olduğunu belirtti. Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da yaşanan olayların ardından bazı yasal değişikliklere ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Göktaş, bu konuların da görüşmeler kapsamında ele alındığını söyledi.

Göktaş bu ifadeleri kullandı:

"Çocuk Koruma Kanunlarımızla ilgili özellikle bazı düzenlemelerimiz var. Malumunuz Kahramanmaraş'ta, Urfa'daki olan elim olaylarda bazı düzenlemeye ihtiyaç duyduk. Bunları da özellikle yasal mevzuat kapsamında almamız gerekmektedir. Bu kapsamda da o görüşmelerde onları netleştirmişizdir.

Şu anda hala görüşmeler devam ediyor. Özellikle bazı komisyonlarda Aile Bakanlığı'nın doğrudan dahil edilmesi, bazı tedbir kararlarının doğrudan Aile Bakanlığı'na dahil edilmesi ve bilgisi dahilinde olması gibi güçlü adımlar atıyoruz. Özellikle bizim sosyal risk haritasını yürüttüğümüz bir dönemde vaka oluşmadan önleyici tedbirlerimizi alabilmemiz için bu adımları atmamız çok elzem." (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

