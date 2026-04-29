Dervişoğlu Erdoğan'a böyle seslendi: Nemrutlaşmadan millet iradesine teslim ol

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin mevcut yönetim modelini ve ekonomik verilerini sert bir dille eleştirdi. Dervişoğlu, egemenliğin tek bir kişide toplanmasının milletin hürriyetini ve Meclis’in itibarını zedelediğini ifade ederek, bu durumun Türkiye için temel bir güvenlik sorunu haline geldiğini belirtti.

"ADALET BİR BAKANLIK İSMİYLE SINIRLI KALAMAZ"

Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu ancak bugün hukuk düzeninin bozulduğunu vurgulayan Dervişoğlu, adaletin tesisi için somut bir adım atacaklarını duyurdu. Dervişoğlu, "Adalet bir bakanlık ismiyle sınırlı kalırsa, gerçek bir istikrar sağlamak mümkün değildir. İktidar olduğumuzda, bozulan bu düzeni hukuk ve adaletle tamir edeceğiz" dedi. Bu kapsamda 13 ve 14 Haziran tarihlerinde Ankara’da bir "Hukuk Çalıştayı" düzenleyeceklerini açıklayan Dervişoğlu, çalıştayın ardından "Türkiye’nin Hukuk Devletine Dönüş Manifestosu" ve "İYİ Parti Hukuk Vizyon Belgesi"nin kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

CUMHURİYET TARİHİNİN REKORU: 2,74 TRİLYON LİRA FAİZ YÜKÜ

Ekonomik verilere dikkat çeken Dervişoğlu, hükümetin "Türkiye Yüzyılı Yatırım Programı" olarak sunduğu paketin 25 yıllık bir "ağır fatura" olduğunu söyledi. 2026 yılı bütçesindeki verilere işaret eden Dervişoğlu, "Bu yıl faize ödenecek tutar 2,74 trilyon liraya ulaşıyor. Bu rakam Cumhuriyet tarihimizin en yüksek faiz yüküdür. Bu borcun muhatabı milletimizdir. Bu bedeli her alışverişinde, her faturasında, aldıklarıyla ve alamadıklarıyla ödüyor. Ekmeğimiz, aşımız faiz lobilerinin sofrasına meze ediliyor. Yükü omuzlayan biz, vergiyi ödeyen biziz. Buna rağmen el muamelesi, köle muamelesi, müstemleke muamelesi gören yine biziz" ifadelerini kullandı.

"NEMRUTLAŞMADAN MİLLET İRADESİNE TESLİM OL"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek üzerinden yürütülen tartışmalara da değinen Dervişoğlu, ekonomik tablonun asıl sorumlusunun yetkiyi elinde bulunduran Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu savundu. Dervişoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bilimsel temelden yoksun bu ekonomik deneylerin ağır faturası, milyonlarca hanenin mutfağından ve rızkından tahsil edilmektedir. Sorumluluğu bürokratik kadrolara veya vitrindeki isimlere yükleme gayreti hakikatin üzerini örtemez. Ekonomide yaşanan ağır tahribat, tüm yetkiyi kendisinde toplayan Erdoğan'ın şahsi eseri olarak tescillenmiştir. Ey Erdoğan; bugün mühür sende ya, tarihin sayfalarına nasıl geçeceğine de sen kendin karar vereceksin. Ya Süleyman olacaksın ya da tarihe yeni Nemrud olarak yazılacaksın. Gel, Nemrutlaşmadan millet iradesine teslim ol. Seçim sandığını milletin önüne koy."

"EGEMENLİĞİ TEK ADAM MAİYETİNE TESLİM ETMEYECEĞİZ"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni "milli güvenlik sorunu" olarak tanımlayan Dervişoğlu, konuşmasını tarihsel bir kıyaslama ile tamamladı. 106 yıl önce egemenliğin saraydan alınarak Meclis'e verildiğini hatırlatan İYİ Parti lideri, "Sevr'i imzalayarak vatana tecavüzü kabul eden hainler de Saltanat Şurası'nın üyeleridir. Türk egemenliğine kasteden işgalciler, milletle ve onun temsilcisi meclisle müzakere edemeyeceklerini biliyorlardı. Bu yüzden tek adamı tercih ettiler. Bugün o egemenliği yeniden saraylara, ailelere, yabancı akıllara, masa altı pazarlıklara ve tek adamın mahiyetine teslim etmeyeceğiz. Bizim fıtratımızda teslimiyet yok, muhakkak başaracağız" dedi. (DHA)

