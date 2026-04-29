Esnafa zarf içinde mermi bıraktılar! İstanbul'da haraç operasyonu

Yayınlanma:
İstanbul’un göbeğinde esnafı hedef alan suç örgütleri, yurt dışındaki firari liderlerinden aldıkları talimatlarla sokaklardaki huzuru tehdit etmeye devam ediyor. Bahçelievler’de iş yerlerine 'mermili mesajlar' bırakarak haraç toplamaya çalışan ve silahlı saldırı hazırlığında olan bir şebekeye yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde faaliyet gösteren bir suç grubunu mercek altına aldı. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin Bahçelievler’de bulunan bir işletmeyi hedef seçtikleri belirlendi. Şebeke üyelerinin, söz konusu iş yerine zarf içerisinde mermi ve tehdit içerikli notlar bırakarak haraç talebinde bulundukları, taleplerine karşılık alamamaları durumunda ise silahlı saldırı gerçekleştirmek üzere hazırlık yaptıkları tespit edildi.

TALİMATLAR KIRMIZI BÜLTENLİ FİRARİDEN

Emniyetin yürüttüğü teknik ve fiziki takip, çarpıcı bir gerçeği daha ortaya çıkardı. İstanbul sokaklarında korku salmaya çalışan bu grubun, yurt dışında bulunan ve hakkında Interpol tarafından çıkarılmış "Kırmızı Bülten" kararı olan bir örgüt liderine bağlı hareket ettiği saptandı. Firari liderin talimatlarıyla hareket eden şahısların, kent genelinde haraç toplama amacıyla birden fazla iş yerini eş zamanlı olarak hedef listesine koydukları öğrenildi.

ŞAFAK VAKTİ OPERASYON: 6 GÖZALTI

Kimlikleri ve adresleri belirlenen şüphelilere yönelik operasyon için düğmeye basıldı. Bu sabah saatlerinde tespit edilen adreslere düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise sadece 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Uyuşturucu, haraç, tehdit... 'Eminanç Kardeşler' suç örgütüne operasyonUyuşturucu, haraç, tehdit... 'Eminanç Kardeşler' suç örgütüne operasyon

SORUŞTURMA GENİŞLETİLİYOR

Gözaltına alınan 6 şüpheli, ifade işlemleri ve sorgulamaları yapılmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Polis ekipleri, suç örgütünün diğer üyelerine ve olası yeni saldırı planlarına ilişkin incelemelerini sürdürüyor. Kamuoyunda endişe yaratan "zarf içinde mermi" yöntemine başvuran bu yapıların, İstanbul'un diğer noktalarındaki benzer faaliyetleri de soruşturma kapsamında titizlikle inceleniyor. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Türkiye
Kesilen ağaç kamyonetin üzerine devrildi: Şoför hayatını kaybetti!
Kesilen ağaç kamyonetin üzerine devrildi: Şoför hayatını kaybetti!
Bakanlık harekete geçti: Çocuk terliği piyasadan toplatıldı!
Bakanlık harekete geçti: Çocuk terliği piyasadan toplatıldı!
Valinin öve öve bitiremediği 153 milyonluk yol ilk senesinde çöktü
Valinin öve öve bitiremediği 153 milyonluk yol ilk senesinde çöktü