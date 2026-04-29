Esnafa zarf içinde mermi bıraktılar! İstanbul'da haraç operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde faaliyet gösteren bir suç grubunu mercek altına aldı. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin Bahçelievler’de bulunan bir işletmeyi hedef seçtikleri belirlendi. Şebeke üyelerinin, söz konusu iş yerine zarf içerisinde mermi ve tehdit içerikli notlar bırakarak haraç talebinde bulundukları, taleplerine karşılık alamamaları durumunda ise silahlı saldırı gerçekleştirmek üzere hazırlık yaptıkları tespit edildi.

TALİMATLAR KIRMIZI BÜLTENLİ FİRARİDEN

Emniyetin yürüttüğü teknik ve fiziki takip, çarpıcı bir gerçeği daha ortaya çıkardı. İstanbul sokaklarında korku salmaya çalışan bu grubun, yurt dışında bulunan ve hakkında Interpol tarafından çıkarılmış "Kırmızı Bülten" kararı olan bir örgüt liderine bağlı hareket ettiği saptandı. Firari liderin talimatlarıyla hareket eden şahısların, kent genelinde haraç toplama amacıyla birden fazla iş yerini eş zamanlı olarak hedef listesine koydukları öğrenildi.

ŞAFAK VAKTİ OPERASYON: 6 GÖZALTI

Kimlikleri ve adresleri belirlenen şüphelilere yönelik operasyon için düğmeye basıldı. Bu sabah saatlerinde tespit edilen adreslere düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise sadece 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

SORUŞTURMA GENİŞLETİLİYOR

Gözaltına alınan 6 şüpheli, ifade işlemleri ve sorgulamaları yapılmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Polis ekipleri, suç örgütünün diğer üyelerine ve olası yeni saldırı planlarına ilişkin incelemelerini sürdürüyor. Kamuoyunda endişe yaratan "zarf içinde mermi" yöntemine başvuran bu yapıların, İstanbul'un diğer noktalarındaki benzer faaliyetleri de soruşturma kapsamında titizlikle inceleniyor. (DHA)