Son 20 yılın rekoru kırıldı: Yağışlar yüzde 200 arttı

Muş genelinde etkili olan kuvvetli yağışlar hem su kaynaklarını doldurdu hem de kuraklık endişesi taşıyan üreticilerin yüzünü güldürdü. Kış mevsimindeki yoğun kar yağışının ardından ilkbaharda devam eden sağanaklar sayesinde yeraltı suları ve barajlardaki doluluk oranları istenilen seviyeye ulaştı.

YAĞIŞ MİKTARI GEÇEN YILA ORANLA KATLANDI

Geçtiğimiz yıl ciddi bir kuraklık süreciyle mücadele eden kentte bu yıl tablodaki değişim dikkat çekici boyutlara ulaştı. Meteorolojik veriler ışığında yapılan incelemeler sonucunda yağış miktarının geçen yılın aynı dönemine göre tam yüzde 200 oranında arttığı kayıtlara geçti.

Bu rekor artış sayesinde toprak nemi en üst seviyeye çıkarken bölgedeki akarsular ve göletler yeniden canlandı.

MUŞ OVASI'NDA ÜRETİCİNİN BEKLENTİSİ ARTTI

Türkiye'nin en önemli tarım merkezlerinden biri olan Muş Ovası'nda bu yıl bereketli bir sezon öngörülüyor. Toprağın suya doymasıyla birlikte tarımsal faaliyetlerde verimlilik artışı hedefleniyor.

Çiftçiler geçen yıl yaşanan verim kaybının ardından bu yılki bol yağışlı havanın hasat dönemine olumlu yansıyacağını belirtiyor.

BESİCİLER İÇİN MERA SEVİNCİ BAŞLADI

Su ve otlak yetersizliği nedeniyle geçen yıl yaylalardan erken inmek zorunda kalan hayvancılık sektörü temsilcileri derin bir nefes aldı. Yağışların meralardaki bitki örtüsünü zenginleştirmesiyle birlikte besiciler bu yıl hayvanlarını daha uzun süre doğal alanlarda otlatma imkanı bulacak.

"FIRSAT PENCERESİ OLARAK GÖRMEK LAZIM"

Muş Alparslan Üniversitesi Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi İskender Dölek, yoğun yağışların tarımla uğraşanlar için sevindirici ve verimli bir dönemi işaret ettiğini söyledi.

Yağışların fırsata dönüştürülmesi gerektiğini vurgulayan Dölek, şu ifadeleri kullandı:

2025'te kış sezonunda 100 milimetre civarında olan yağış, bu yıl 300 milimetre civarına çıkarak kış sezonunun aşırı yağışlı bir döneme karşılık geldiği, bu da ürün ve rekolte anlamında Muş için bir artışı ifade edeceğini belirtmek mümkün. Bunu bir fırsat penceresi olarak görmek lazım.

"SON 20 YILIN EN YÜKSEK YAĞIŞ DEĞERLERİ KAYDEDİLDİ"

Birkaç yıldır yaşanan kuraklığın aşırı yağışlı bir döneme doğru evirildiğini belirten Dölek, sözlerine şu ifadelerle devam etti:

Bu durum, suyun sürdürülebilir kullanımı açısından bir fırsat penceresi sunmaktadır. Yeraltı suyu bilinçli ve kontrollü kullanılmalı, vahşi sulama yöntemleri terk edilerek modern basınçlı sulama sistemlerine geçilmelidir. Ayrıca, su ihtiyacı gözetilerek bölgelerin ürün desenleri yeniden planlanmalıdır. Yüzde 300'e varan yağış artışı, barajlarda ve akarsuların debisinin yükselmesine, bölgesel olarak bazı yerlerde su baskınları ve taşkınlara neden oldu. Geçen yıllarda ciddi anlamda meteorolojik kuraklık yaşadığımız ama son dönemde düşen yağışlarla birlikte son 20 yılın en yüksek yağış değerlerinin kaydedildiği ve bu yılın da değerlere veya olasılıklara bakıldığında aşırı yağışlı bir yıl olarak kayıtlara geçeceğini öngörebiliriz.

"BU YAĞIŞLAR ÖZELLİKLE TOPRAK NEMİNİ ARTIRARAK KURAKLIK RİSKİNİ AZALTIYOR"

Tarım ve Orman İl Müdürü Necattin Gönç ise kentte tarımsal üretim açısından çok güçlü bir üretim altyapısının olduğunu ifade etti.

İlin tarımsal üretimde ciddi bir potansiyele sahip olduğunu dile getiren Gönç, "Muş'ta arazi dağılımımızın yüzde 50'sini çayır ve mera alanları oluşturmakta. Dolayısıyla hem tarımsal üretim hem de hayvancılık açısından çok ciddi artı ve avantajları da beraberinde getirmekte. İlimizde özellikle son dönemlerde yoğun yağışların etkili olduğunu söyleyebiliriz. Yağışların tarımsal üretim açısından ciddi anlamda olumlu etkileri söz konusu. Bu yağışlar özellikle toprak nemini artırarak kuraklık riskini azaltıyor, bitkilerin ekim ve çıkış dönemlerinde gelişimini destekliyor. Ayrıca, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarımızı beslemesi, rezerv miktarlarımızı artırması, sulama ihtiyacını azaltması ve bitkinin fenolojik gelişimini doğrudan olumlu anlamda etkilemesi gibi çok ciddi artıları da beraberinde getirmekte." ifadelerini kullandı.

"ÇOK VERİMLİ BİR HASAT DÖNEMİNİN HABERCİSİ"

Gönç, "İlimizde mevcut yağışların bitkisel ve tarımsal üretimi olumlu anlamda etkilediğini söyleyebiliriz. Yoğun yağışların özellikle üreticilerimiz tarafından doğru kültürel işlemlerle desteklenmesi durumunda çok verimli bir hasat döneminin de habercisi olarak değerlendirmemiz mümkün." dedi.

İstanbul'da nisan yağışları barajları hala dolduramadı!

"HER YER YEMYEŞİL OLDU, BEREKETLİ BİR YIL BEKLİYORUZ"

Çiftçi Ramazan Köç de "Hayvanlarımızı meraya çıkardık. Bu yıl yağışın fazla olması nedeniyle geçen yıla göre otlar daha erken yeşerdi ve daha güzel oldu. Mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Muş Ovası'nda 50 yıldır hayvancılık yapan Bilal Yalçın, "Bu yıl geçen yıla göre daha yağışlı geçiyor. Her yer yemyeşil oldu. Bereketli bir yıl bekliyoruz." dedi. (AA)