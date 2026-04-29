Başkentte yol çalışması sırasında insan kemikleri bulundu!

Ankara'nın Polatlı ilçesinde, belediye ekiplerinin Yenidoğan Mahallesi'nde yürüttüğü yeni yol açma çalışmaları sırasında toprak altında insana ait olduğu değerlendirilen kafatası ve çeşitli kemik parçaları bulundu.

İş makineleriyle yapılan kazı çalışmaları sırasında toprağın altından kemiklerin çıkması üzerine ekipler çalışmayı hemen durdurdu. Durumun jandarma ekiplerine bildirilmesi üzerine bölge güvenlik şeridi altına alınarak inceleme başlatıldı.

Olay yerine gelen jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri, bölgede detaylı bir çalışma yürüttü. İlk incelemelerde, kemiklerin bir bütünlük arz ettiği ve kafatası, kol, bacak, kaburga ve kalça kemiklerini içerdiği belirlendi. Bulunan kalıntılar, kesin ölüm nedeni ve kimlik tespiti amacıyla Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

"ÇOK ESKİ OLMADIĞINI TAHMİN EDİYORUZ"

Yenidoğan Mahallesi Muhtarı Hamdi Özatmaca, bulunan kemiklerin bölgede yarattığı tedirginliği dile getirerek, bölgenin bir savaş alanı olmadığını ve en yakın çatışma bölgesinin yaklaşık 15 kilometre uzakta bulunduğunu belirterek kemiklerin tarihsel bir kalıntı olma ihtimalinin düşük olduğunu ifade etti. Özatmaca, "Mahallemizde belediye ekiplerinin yeni yol açma çalışması sırasında kazı esnasında kemik parçaları ortaya çıktı. Biz de durumu hemen yetkililere bildirdik, ekipler kısa sürede bölgeye geldi. Gördüğümüz kadarıyla bir genç cesedi olabilir; ancak net bir bilgimiz yok. Bölgemizde herhangi bir savaş yaşanmadı. Kemik parçalarının çok eski bir tarihe ait olduğunu da düşünmüyoruz. En yakın savaş alanı buraya yaklaşık 15 kilometre mesafede bulunuyor. Bulunan parçalar arasında kafatası, kol, bacak, kaburga ve kalça kemikleri yer alıyor" dedi.

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLİYOR

Jandarma ve savcılık ekipleri, kemiklerin kime ait olduğunu ve ne kadar süredir toprak altında bulunduğunu belirlemek için çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda bölgedeki geçmiş yıllara ait "kayıp şahıs" dosyaları ve başvuruları mercek altına alınarak, bulunacak DNA eşleşmeleri ile bir bağlantı kurulup kurulamayacağı araştırılıyor. (DHA)