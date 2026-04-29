Eşya taşıma telaşı pahalıya patladı: Altın dolu çantayı çaldılar!

Burdur’da yaşanan hırsızlık olayında, evinin önünde eşyalarını bırakan bir vatandaşın ziynet eşyaları ve nakit parası kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı.

KAPI ÖNÜNE BIRAKILAN ÇANTA HIRSIZLARIN HEDEFİ OLDU

Olay, Burdur merkezde yer alan Konak Mahallesi Yörük Sokak üzerinde meydana geldi. 63 yaşındaki Hatice O., otomobiliyle evinin önüne gelerek araçtaki çantalarını taşımaya başladı. Eşyaların bir kısmını dairesine çıkaran kadın, geri kalan çantaları kısa süreliğine bina girişinde bıraktı.

Diğer eşyaları almak için aşağıya tekrar indiğinde, bıraktığı çantanın yerinde olmadığını fark eden Hatice O. durumu hemen emniyet ekiplerine bildirdi.

ALTINLAR VE NAKİT PARA ÇALINDI

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri çevrede geniş çaplı bir inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda çalınan çanta, olay yerinden yaklaşık 50 metre uzaklıkta bir otomobilin altında terk edilmiş halde bulundu.

Çantayı inceleyen ekipler, içerisindeki cüzdanın boşaltıldığını tespit etti. Yapılan sayımda cüzdanın içinde bulunan 4 gram altın, bir çift küpe, bir yüzük ve bir miktar nakit paranın çalındığı anlaşıldı.

POLİS EKİPLERİ ÇALIŞMA BAŞLATTI

Hırsızlık olayının ardından çanta incelenmek üzere muhafaza altına alınırken, polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. (DHA)