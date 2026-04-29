Eşya taşıma telaşı pahalıya patladı: Altın dolu çantayı çaldılar!

Burdur’da eşya taşıdığı sırada çantalarından birini kapı önüne bırakan Hatice O., ziynet eşyalarının çalınmasıyla mağdur oldu. 50 metre ileride araç altında bulunan çantadaki altın ve para için şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

KAPI ÖNÜNE BIRAKILAN ÇANTA HIRSIZLARIN HEDEFİ OLDU

Olay, Burdur merkezde yer alan Konak Mahallesi Yörük Sokak üzerinde meydana geldi. 63 yaşındaki Hatice O., otomobiliyle evinin önüne gelerek araçtaki çantalarını taşımaya başladı. Eşyaların bir kısmını dairesine çıkaran kadın, geri kalan çantaları kısa süreliğine bina girişinde bıraktı.

Diğer eşyaları almak için aşağıya tekrar indiğinde, bıraktığı çantanın yerinde olmadığını fark eden Hatice O. durumu hemen emniyet ekiplerine bildirdi.

ALTINLAR VE NAKİT PARA ÇALINDI

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri çevrede geniş çaplı bir inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda çalınan çanta, olay yerinden yaklaşık 50 metre uzaklıkta bir otomobilin altında terk edilmiş halde bulundu.

Çantayı inceleyen ekipler, içerisindeki cüzdanın boşaltıldığını tespit etti. Yapılan sayımda cüzdanın içinde bulunan 4 gram altın, bir çift küpe, bir yüzük ve bir miktar nakit paranın çalındığı anlaşıldı.

Metro ve tramvayda seri hırsızlık düzeneği: Sabıkalı şüpheliler tutuklandıMetro ve tramvayda seri hırsızlık düzeneği: Sabıkalı şüpheliler tutuklandı

POLİS EKİPLERİ ÇALIŞMA BAŞLATTI

Hırsızlık olayının ardından çanta incelenmek üzere muhafaza altına alınırken, polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. (DHA)

Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Ekmek almaya giderken canından oldu!
Ekmek almaya giderken canından oldu!
Aracında vurulmuş halde bulunmuştu: Muhammed'in sır ölümünde 'temizlenmiş silah' detayı
Aracında vurulmuş halde bulunmuştu: Muhammed'in sır ölümünde 'temizlenmiş silah' detayı
Anaokulu etkinliği yarıda kesildi: Öğretmenin kafasına tabela düştü
Anaokulu etkinliği yarıda kesildi: Öğretmenin kafasına tabela düştü