İki dayı öz yeğenine şişeyle işkence etti: Nedeni "Yuh!" dedirtti

Diyarbakır’da geçtiğimiz Aralık ayında meydana gelen kan donduran olayda, 24 yaşındaki A.B. öz dayılarının silahlı saldırı ve cinayet baskısına direndiği için dehşeti yaşadı.

Yeğenlerini suç işlemek için kullanmaya çalışan ve bölgede çete faaliyetleri yürüttüğü iddia edilen iki dayı, reddedildikleri gerekçesiyle yeğenlerini kaçırarak saatlerce şişeyle işkence yaptı.

İKİ DAYI ÖZ YEĞENİNE ŞİŞEYLE İŞKENCE ETTİ

Sabah'tan Yunus Emre Kavak'ın haberinde yer alan iddiaya göre, isimleri açıklanmayan iki dayı, bir şahsı öldürmeyi reddeden yeğenleri A.B.’yi silah zoruyla kaçırarak bir eve kapattı. Genci sabaha kadar alıkoyan şahıslar, A.B.’ye alkol şişesi kullanarak işkence yaptı.

Şüpheliler, bu dehşet anlarını cep telefonuyla saniye saniye kayda aldı. Yaşananları yalnızca işkenceyle sınırlı bırakmayan saldırganlar, genci çevresine rezil etmek amacıyla bu görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı ve diğer akrabalarına gönderdi.

A.B., saatlerce süren bu travmatik sürecin ardından hem ağır şekilde fiziksel şiddete maruz kaldığını hem de gasp edildiğini ifade etti.

NEDENİ "YUH!" DEDİRTTİ

Genç adamın maruz kaldığı işkencenin arkasındaki sebep ise duyanları hayrete düşürdü. A.B.’nin anlatımlarına göre, dayıları kendisini bir kiralık katil gibi kullanarak bir şahsı vurmasını emretti.

Bu talebi kabul etmeyen genç, dayılarının hedefi haline geldi. A.B. yaşadıklarını, "Beni bir gün yanlarına çağırdılar ve birini öldürmemi istediler. Kabul etmeyince beni silahla alıkoyup işkence yaptılar. 'Ya öldüreceksin ya da biz seni ve anneni öldüreceğiz' dediler" sözleriyle dile getirdi.

Kan donduran paylaşımlar, dehşet saçan mesajlar: Nedir bu C31K?

A.B., bu şahısların sürekli insanları tehdit edip silahlı saldırılar düzenlediklerini ve bu kirli işlerde kendi yeğenlerini kullandıklarını iddia etti. Olayın ardından şikayetçi olan A.B., dayılarından birinin tutuklandığını, 3 ay kaçak gezen diğer dayısının ise 12 Nisan'da yakalanmasına rağmen ev hapsiyle serbest bırakıldığını söyledi.

Ölüm korkusu yaşadıklarını belirten genç, "Bize bir şey olursa sorumlusu odur, devletimizden başka kimsemiz yok lütfen yardım edin" diyerek yetkililere seslendi.