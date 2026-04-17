Kan donduran paylaşımlar, dehşet saçan mesajlar: Nedir bu C31K?

Şanlıurfa'da başlayan ve Kahramanmaraş'ta devam eden okul saldırılarının ardından Telegram'da on binlerce üyesi olan C31K isimli kanal yeniden gündemde. Türkiye'nin hafızasına kazınan olaylardan olan Ahmet Minguzzi cinayetinin ardından gündeme gelen bu grup bugünlerde yeniden gündemde.

T24'te yer alan Tolga Şardan'ın yazısında C31K hakkında bundan 5 ay önce hazırlanan iddianame kaleme alındı. İçişleri Bakanlığı yetkilisi Hasan Öymez, son okul katliamının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda C31K hesabına ilişkin araştırmaların başlatıldığını duyurmuştu.

"CEHENNEMİN 31. KATI"

Bu grubun kod adı olan C31K'nın açılımı Cehennemin 31. katı şeklinde belirtiliyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı’nca Ankara Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şubesi’ne gönderdiği özel yazıyla başlatıldı.

Yazıda, dikkat çekici şu tespitlere yer verildi:

“Telegram ve Discord platformlarında yer alan C31K olarak bilinen oluşumun, başta hayvanlara işkence görüntüleri olmak üzere, çocuklara yönelik istismar içerikleri, milli ve dini değerlere hakaret içeren paylaşımlar yapıldığı, sahte ihbarlar ve 18 yaşında küçük çocuklara yönelik tehdit ve tacizler ile gündeme geldiği; platform üyesi kullanıcılarının deprem ve yangın felaketlerinde hayatını kaybedenlerin ailelerine telefon ederek alaycı ifadeler kullandıkları, bazı toplumsal olaylarda mağdur ailelerine tehdit mesajları gönderip dikkat çekmeye çalıştıkları,

Özellikle Mattia Ahmet Minguzzi davası gibi toplumsal hassasiyeti yüksek olaylarda mağdur yakınlarını hedef alıp taciz ve tehdit ettikleri, şehit aileleri ve yakınlarına yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaparak kamuoyunda infiale yol açtıkları, C31K ibarelerinin yer aldığı ‘siyah sancaklı’ görseller, milli ve manevi değerlere hakaret içerikli paylaşımlar ve terör örgütleri ve organize suç örgütlerini övücü mahiyette provokatif paylaşımlar yapıldığı,

Doğal afet (deprem) ve büyük toplumsal olaylara (otel yangını, kadın cinayetleri) yönelik provokatif içeriklerin paylaşıldığı, lokasyon paylaşarak bombalı eylem veya saldırı yapılacağı şeklinde paylaşımlar yapıldığı, kız çocuklarına yönelik şantaj, cinsel taciz ve tehdit içeriklerinin paylaşıldığının tespit edildiği…”

ŞERİAT ALT GRUBU

Bu platformun kendi içinde farklı isimler ile alt gruplarla faaliyet gösterdiği, Kahramanmaraş’taki olayla bağlantılı olduğu iddiasıyla sosyal medyaya düşen C31K’nın alt grubu #şeriat olduğu ifade edildi.

Teknik incelemelerin ardından 19 kişinin gözaltına alındığını aktaran Şardan, bunların yaş gruplarının 2001'liler ile 2007 doğumlular arasında değiştiğini söyledi. 14-16 yaş aralığındaki sanıklardan oluşan bu grubun kurucusu A.T. daha 15 yaşında bu grubu kurdu. “Ebu cehil” kod adını kullan şahıs liderliğindeki grubun şeması çıkarıldı. Bu kişiler hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve örgüte üye olmak” iddiasıyla yargılanmalarına karar verildi.

Z KUŞAĞI TERÖRÜ

Şardan, görüştüğü üst düzey bir emniyet yetkilisinin tabloyu Z kuşağı terörü olarak adlandırdığını söyledi.