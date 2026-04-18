Gece yarısı feci kaza! 1 ölü 1 yaralı

Gaziantep’te gece saatlerinde TIR ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde gece saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Nurdağı mevkisinde trafik kazası meydana geldi.

A.A. (40) yönetimindeki kamyonet ile S.A. (27) idaresindeki TIR çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, kamyonette bulunan Hasan A.’nın (30) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü A.A., ilk müdahalenin ardından ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Hasan A.’nın cenazesi ise olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Kaza nedeniyle bölgede uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik bir süre aksadı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım yeniden normale döndü.

TIR şoförü S.A. gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

