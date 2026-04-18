Gece yarısı feci kaza! 1 ölü 1 yaralı
Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde gece saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Nurdağı mevkisinde trafik kazası meydana geldi.
A.A. (40) yönetimindeki kamyonet ile S.A. (27) idaresindeki TIR çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, kamyonette bulunan Hasan A.’nın (30) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü A.A., ilk müdahalenin ardından ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Hayatını kaybeden Hasan A.’nın cenazesi ise olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Mermer ocağında loderden düşen işçi hayatını kaybetti
TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI
Kaza nedeniyle bölgede uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik bir süre aksadı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım yeniden normale döndü.
TIR şoförü S.A. gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)