Mermer ocağında loderden düşen işçi hayatını kaybetti

Antalya'nın Finike ilçesinde bulunan bir mermer ocağında meydana gelen iş kazasında, hareket halindeki loder (yükleyici) araçtan düşen 44 yaşındaki işçi yaşamını yitirdi.

Olay, Finike ilçesine bağlı Alacadağ Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir mermer ocağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mermer ocağında çalışan Turgay Kiraz (44), mesai bitiminin ardından M.T. idaresindeki loder (yükleyici) araca bindi. Kiraz, hareket halindeki araçtan düşerek ağır yaralandı.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Çevredeki diğer çalışanların durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahale ve incelemede, Turgay Kiraz'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kiraz'ın cenazesi, jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Meydana gelen ölümcül iş kazasıyla ilgili jandarma ekipleri tarafından tahkikat başlatıldı. (AA)