Okul saldırısı müdür yardımcısının gidişinden sonra oldu

Kahramanmaraş’ta 10 kişinin yaşamını yitirdiği Ayser Çalık Ortaokulu katliamına ilişkin sarsıcı detaylar gün yüzüne çıkıyor. Saldırgan İsa Aras Mersinli’nin geçmişteki agresif davranışları, dijital platformlardaki tehditleri ve okul yönetimindeki denetim mekanizmasının zayıflaması, ihmal iddialarını güçlendirdi.

OKUL SALDIRISI MÜDÜR YARDIMCISININ GİDİŞİNDEN SONRA GELDİ

Okul Aile Birliği Başkanı Hülya Çevik, saldırganın bilinen psikolojik sorunları olduğunu ve yakından takip edildiğini ifade etti.

Çevik'in açıklamalarına göre, bir ay önce tayini çıkan müdür yardımcısı Alparslan Yıldırım, Mersinli’nin durumunu hassasiyetle izliyor ve "Çantasını kontrol etmeden okula almıyorum" diyerek güvenlik tedbiri uyguluyordu. Ancak bu sıkı takibi yürüten müdür yardımcısının görevden ayrılmasından kısa bir süre sonra saldırının gerçekleşmesi dikkat çekti.

Çevik, çocuğun kendine zarar veren ve agresif bir yapıda olduğunu vurgularken, bir veli ise saldırganın daha önce kendine zarar verdiği bir olayın, emniyet müdürü olan babasının nüfuzuyla kayıtlara geçirilmediğini öne sürdü.

Hülya Çevik: "Bu çocuk kalemi avucuna batıran, elini kesen, kendi boğazını kesen, agresif hareketleri olabilen biriydi. Bu çocuk zaten Alparslan hocamın takibindeydi ve 'Korkmayın. Ben o çocuğun çantasını yoklamadan içeri almıyorum' derdi."

SALDIRI YAPACAĞINI SÖYLEMİŞ AMA "KARA MİZAH" SANILMIŞ

İsa Aras Mersinli’nin saldırı planlarını aylar öncesinden Discord ve Reddit gibi mecralarda paylaştığı da ortaya çıktı.

Arjantinli bir arkadaşının beyanına göre Mersinli, dijital ortamlarda kendisini "kadın" olarak tanıtıyor ve sürekli okul saldırısı yapacağını dile getiriyordu. Çevresindekilerin bu ifadeleri "kara mizah" sanarak ciddiye almadığı belirtilirken, zanlının kadın kıyafetleriyle canlı yayınlar yaptığı da öğrenildi.

Olayın ardından ilgili sunucular askıya alınırken, zanlının babası Uğur Mersinli’nin sosyal medya hesabı üzerinden çok sayıda müstehcen içerikli yetişkin hesabını takip ettiği bilgisi de medyaya yansıdı.

"DAKİKALARCA GÖZÜNÜ AYIRMADAN BAKARDI"

Türkiye gazetesinde yer alan bilgilere göre, saldırganın okul içindeki davranışları da çevredekiler tarafından dikkat çekici bulunuyordu.

Saldırıda kuzenini kaybeden 14 yaşındaki Ertuğrul Korkmaz, zanlının iyi derecede İngilizce bildiği için geçmişte Erasmus ile Polonya’ya gittiğini, ancak ciddi psikolojik sorunlar yaşadığını anlattı. Korkmaz, zanlının okulda donuk bir tavır sergilediğini, öğretmenlerin yüzüne dakikalarca gözünü ayırmadan baktığını ve günde 15 saate varan bir oyun bağımlılığı olduğunu ifade etti.

Bu detaylar, saldırganın olay öncesindeki ruhsal durumunu ve sosyal çevresinden kopuşunu gözler önüne serdi.