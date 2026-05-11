Akçakale sınır kapısı yarın açılıyor
Şanlıurfa Valiliği, 2014 yılından bu yana ticari ve sivil geçişlere kapalı olan Akçakale Gümrük Kapısı ile ilgili kritik bir karar alındığını duyurdu. Suriye’de yıllardır süren iç karışıklıklar nedeniyle kapatılan kapıda, kontrollü geçiş sürecinden tam kapasiteli işleyişe geçiliyor.
12 YILLIK KISITLAMA SONA ERİYOR
Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Akçakale Gümrük Kapısı’nın bölgedeki güvenlik gerekçeleri ve Suriye’deki iç karışıklık nedeniyle 2014 yılında ticari faaliyetlere ve sivil geçişlere kapatıldığı hatırlatıldı.
Geçen süreçte kapının sadece insani yardımların ulaştırılması ve kamu görevlilerinin denetimli geçişleri için kullanıldığı belirtildi.
PASAPORTLU GEÇİŞLER YARIN BAŞLIYOR
Yeni alınan kararla birlikte Akçakale Gümrük Kapısı’nda sivil trafik yeniden canlanıyor. Valilik, kapı üzerinden Suriye’ye yönelik pasaportla giriş ve çıkış işlemlerinin yarın itibarıyla resmen başlatılacağını vurgulayarak şu bilgiler paylaşıldı:
Bu kapsamda Türk vatandaşları, çifte vatandaşlığı bulunan Suriye vatandaşları ile Türkiye'de geçerli ikamet izni veya ikamet izni yerine geçen çalışma izni bulunan Suriye vatandaşları, pasaportlarıyla Akçakale Gümrük Kapısı'na müracaat etmeleri halinde giriş-çıkış yapabileceklerdir. Ayrıca pasaportla geçiş uygulaması dışında kalan geçici koruma statüsündeki Suriye vatandaşlarının ticari, taziye ve diğer geçiş talepleri, Valiliğimiz bünyesinde bulunan İnsani Yardım ve Koordinasyon Merkezine yapılacak başvurular üzerine ilgili mevzuat kapsamında değerlendirilecektir. (AA)