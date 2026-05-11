Yangında mahsur kalan kediye itfaiyeden kalp masajı

Yayınlanma:
İstanbul'da alevlerin yükseldiği bir markette mahsur kalan anne kedi ve yavruları ekipler tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen anne kediye kalp masajı yapıldı.

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde bulunan bir markette yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm marketi sardı.

Yoğun dumanı fark eden mahalle sakinleri ekiplere haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

ANNE VE YAVRULARI KURTARILDI

Ekipler soğutma çalışması yaparken market içerisinde bir kedi ile üç yavrusunun mahsur kaldığını fark etti. Dumandan etkilenen anne kedi ile yavruları kurtarıldı. Ekipler, dumandan etkilenen anne kediyi kalp masajı yaparak hayata döndürdü.

Kadıköy'de mahalleliyi sokağa döken yangın: 4 araç hurdaya döndüKadıköy'de mahalleliyi sokağa döken yangın: 4 araç hurdaya döndü

Olay anına tanık olan mahalle sakini Mehmet İsiyel, "Bir kedimiz vardı itfaiye kurtardı. Yeni doğum yapmıştı. Bizim apartmanda doğum yapmış buraya taşımış annesi. İtfaiye kalp masajı yaptı. Duman saat 03.00'e kadar herkesi etkiledi" dedi.

Yangın nedeniyle market kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

