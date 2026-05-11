Tokat-Turhal kara yolu üzerinde havalimanı yakınlarında 40 metrekarelik küçük bir serada başlayan hikaye, 15 yılda ciddi bir tarımsal işletmeye dönüştü. Sigara fabrikasından emekli olan Ahmet Yılmaz ve Muhterem Çağatay, tarıma olan ilgileriyle kurdukları fideciliği adım adım büyüttü.

45 ÇEŞİT YERLİ TOHUM

Yılmaz, serada domates, biber ve patlıcan başta olmak üzere yaklaşık 45 çeşit fide ürettiklerini belirtti. Tamamı yerli ve ata tohumuna yakın çeşitlerden oluşan fidelerin en önemli avantajını şöyle özetledi.

"Bu fidelerden kendiniz tohumları alarak büyütebilirsiniz ve çoğaltabilirsiniz."

Tarım Bakanlığı onaylı tohumlarla üretim yaptıklarını vurgulayan Yılmaz, yabancı menşeli tohum kullanmadıklarını ve bölgenin iklim koşullarına uygun çeşitleri tercih ettiklerini söyledi.

GEÇEN YIL 30 İLE FİDE GÖNDERİLDİ

Üretilen fideler ağırlıklı olarak Tokat yöresine satılıyor ancak talep ülke genelinden geliyor. Yılmaz geçen yıl 30 farklı ile fide gönderdiklerini aktardı. İki arkadaş yılda 1 ila 1,5 milyon fide satıyor.

Fiyatlar da üreticiye uygun seyrediyor. Taban fiyatı 7,5 lira olan fidelerde hibrit gruplar, sırık domates, F1 patlıcan ve dolma biber gibi çeşitlerde tane fiyatı 15 liraya çıkıyor.

"Bugünlere geleceğimiz aklımızdan bile geçmiyordu"

Geldikleri noktaya kendisinin de şaştığını söyleyen Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı.

"Arkadaşım Muhterem Çağatay ile beraber küçük bir sera yaptık. Bununla başladık. Bugün üretim safhasında 4 bin metrekare seramız var. Bugünlere geleceğimiz aklımızdan bile geçmiyordu ama çalışmak bizi öyle bir yere getirdi ki bugün fide üretim işletmemiz oldu."

(AA)