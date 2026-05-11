Ankara'da 2 kardeşe saldıran pitbullun sahibi tahliye edildi

Ankara'da 2 kardeşe saldıran pitbullun sahibi tahliye edildi
Yayınlanma:
Ankara'da 1,5 yaşındaki Efe ile 5 yaşındaki Doğa'ya saldıran pitbull cinsi köpeğin sahibi Tuğçe Ö.E. tahliye edildi. Duruşma, 7 Temmuz’a ertelendi.

Ankara-Etimesgut'ta 30 Kasım 2025 tarihinde Belkız Öztürk ve çocukları Efe ile Doğa'ya komşularının pitbull cinsi köpeği saldırmıştı.

Doğa ile yüzünden derin yaralanan Efe, vatandaşların müdahalesi sonucu kurtarılarak hastanede tedavi altına alınmıştı. Olayın ardından hayvanın sahibi Tuğçe Ö.E. gözaltına alınıp tutuklandı.

Tuğçe Ö.E. hakkında "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

ankarada-2-kardese-saldirip-yaralayan-p-1305008-387965.jpg

ANNE KORKU DOLU ANLARI ANLATTI

Duruşmada söz alan anne Belkız Öztürk olay anını şu sözlerle anlattı:

"Birden köpek dışarı çıktı, çocuklara saldırdı. Kapıyı normal zamanlarda açtığımda, çöpü bıraktığım zamanlarda da köpek evin içerisinden hareketleri algılayıp havlıyordu. Birkaç defa apartman koridorunda çöpü koyarken karşılaştığımızda köpek aniden üstüme doğru saldırıyordu. Çöpü bırakıp kapıyı kapatıyordum hemen. Genellikle ağızlıklı oluyordu."

Köpeği sahibi Tuğçe Ö.E. ise üzgün olduğunu belirterek aileden özür diledi. Köpeğini 8 yıl boyunca ağızlıksız ve tasmasız gezdirmediğini, daha önce hiçbir canlıya saldırmadığını ve agresif davranış sergilemediğini savunan sanık, olayın öngörülemez olduğunu ileri sürdü.

İçişleri Bakanı'ndan 'sokak köpekleri' açıklaması: 6 aya kadar kalmayacakİçişleri Bakanı'ndan 'sokak köpekleri' açıklaması: 6 aya kadar kalmayacak

'AĞIZLIK VE TASMA YOKTU'

Tanık olarak dinlenen A.K. ise köpeğin o sırada ağızlıksız ve tasmasız olduğunu belirtti.

TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme tutuklu sanık Tuğçe Ö. E.'nin isnat edilen suçun vasıf ve mahiyeti, dosyanın geldiği aşama ile tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak, yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti. (DHA)


Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Manyas Kuş Gölü baharla yeniden uyandı: Uzak diyarlardan nadir türler sürpriz yaptı
Nadir türler sürpriz yaptı
Manyas Kuş Gölü bahara uyandı
İstanbul'da havaların 10 derece birden düşeceği tarih açıklandı
Satışlar fren yaptı markalar gaza bastı! Otomobilde Mayıs'ın tüm kampanyaları
Profesörler bile izinsiz yaklaşamıyor: Koparmanın bedeli 699 bin lira, Jandarma tarafından korunuyor
Jandarma tarafından korunuyor
Koparmanın bedeli 699 bin lira
Hürrem Sultan’dan Paris podyumlarına: İktidarın ipek ve sırma ile dokunmuş hali
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
İstanbullulara haberi İBB verdi: Hava tam ısındı derken yine kendini hatırlatacak
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
İZSU verileri açıkladı: İzmir barajları diriliyor, su oranı 4 katına çıktı
Su oranı 4 katına çıktı
İzmir barajları diriliyor
O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Türkiye
Sigara fabrikasından emekli olunca yeni bir hobi buldular: Yılda 1,5 milyon fideyi 7,5 TL'den satıyorlar
Sigara fabrikasından emekli olunca yeni bir hobi buldular: Yılda 1,5 milyon fideyi 7,5 TL'den satıyorlar
Müjdat Gezen duyurdu! "Arena Müzikali" geliyor
Müjdat Gezen duyurdu! "Arena Müzikali" geliyor
Akıntıya kapılan 9 yaşındaki çocuktan acı haber: Cansız bedeni 3 kilometre ötede bulundu
Akıntıya kapılan 9 yaşındaki çocuktan acı haber: Cansız bedeni 3 kilometre ötede bulundu