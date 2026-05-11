Akıntıya kapılan 9 yaşındaki çocuktan acı haber: Cansız bedeni 3 kilometre ötede bulundu

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Osmaniye’nin Haraz Mahallesi’nde bulunan Karaçay Mesire Alanı’nda meydana geldi. Ailesiyle birlikte gezmeye çıkan Suriye uyruklu 9 yaşındaki Mendul Dirimo, henüz belirlenemeyen bir nedenle dereye düşerek akıntıya kapıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgede etkili olan yağış ve karların erimesiyle dere yatağındaki su seviyesinin ve akıntının arttığı belirlendi.

ARAMA ÇALIŞMALARINA GECE ARA VERİLDİ

Ekipler, debisi yükselen dere yatağı boyunca dün akşam saat 21.00’e kadar arama kurtarma çalışması yürüttü. Gece saatlerinde ise çalışmalara ara verildi. Bugün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bölgedeki faaliyetler yeniden başlatıldı. Aramalara Osmaniye İtfaiyesi’nin yanı sıra Adana Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri de dahil oldu.

CANSIZ BEDENİ BİR KÜTÜĞÜN ALTINDA TESPİT EDİLDİ

Dalgıç polisler su altında arama yaparken, ekipler kıyı şeridini ve çevreyi dronlarla taradı. Mendul Dirimo’nun cansız bedeni, saat 13.30 sıralarında Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri tarafından bulundu. Küçük çocuğun, düştüğü yerden yaklaşık 3 kilometre mesafede, suyun sürüklediği bir kütüğün altına sıkışmış halde olduğu tespit edildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarılan Mendul Dirimo’nun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma devam ediyor. (DHA)