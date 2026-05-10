İçişleri Bakanı'ndan 'sokak köpekleri' açıklaması: 6 aya kadar kalmayacak

AKP ve MHP oylarıyla Meclis’te kabul edilen ve sokak hayvanlarının toplatılarak “ötanazi” adı altında öldürülmesinin önünü açtığı için kamuoyunda “katliam yasası” olarak nitelendirilen 7527 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un kabul edilmesiyle sokak hayvanları toplanmaya başlandı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, katıldığı televizyon programında sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye genelinde sahipsiz hayvanların büyük bölümünün toplandığını belirten Çiftçi, kalan hayvanların da eylül ve ekim ayı sonuna kadar barınaklara ya da doğal yaşam alanlarına alınmasının planlandığını söyledi.

Bakan Çiftçi, "Türkiye’de yüzde 80 oranında sahipsiz hayvanlar toplanmış durumda. Geriye kalan kısmı da eylül ve ekim ayları sonuna kadar toplayarak barınaklara veya doğal yaşam alanlarına almayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan toplama oranlarının bazı illerde düşük seviyede kaldığını belirten Çiftçi, bu hafta oranı yüzde 60’ın altında kalan 9 ilin valisiyle görüştüğünü ve çalışmaların hızlandırılması yönünde talimat verdiğini ifade etti.

“BARINAKLAR HIZLA TAMAMLANMALI”

Sokakların güvenli hale getirilmesinin öncelikli hedef olduğunu dile getiren Çiftçi, belediyelere barınakların tamamlanması konusunda çağrıda bulundu. Sahipsiz hayvanların barınaklarda tedavi, kısırlaştırma ve beslenme süreçlerinden geçirileceğini belirten Bakan Çiftçi, hayvan saldırıları nedeniyle yaşanan mağduriyetlerin sona erdirilmesinin amaçlandığını savundu.

Çiftçi açıklamasında, “Sahipsiz hayvanların yeri meydanlar değil, barınaklardır. Orada tedavileri, kısırlaştırma işlemleri ve beslenmeleri yapılacak. Bu durum hayvanlar açısından da iyi” dedi.