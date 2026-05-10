İçişleri Bakanı'ndan 'sokak köpekleri' açıklaması: 6 aya kadar kalmayacak

İçişleri Bakanı'ndan 'sokak köpekleri' açıklaması: 6 aya kadar kalmayacak
Yayınlanma:
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, katıldığı programda sokak köpeklerine dair açıklamada bulundu. Sahipsiz hayvanların yüzde 80’inin toplandığını ifade eden Çiftçi ekim ayını işaret ederek, "Geriye kalan kısmı da eylül ve ekim ayları sonuna kadar toplayarak barınaklara veya doğal yaşam alanlarına almayı planlıyoruz" dedi.

AKP ve MHP oylarıyla Meclis’te kabul edilen ve sokak hayvanlarının toplatılarak “ötanazi” adı altında öldürülmesinin önünü açtığı için kamuoyunda “katliam yasası” olarak nitelendirilen 7527 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un kabul edilmesiyle sokak hayvanları toplanmaya başlandı.

Vali duyurdu: İstanbul sokaklarında sahipsiz tek köpek kalmayacakVali duyurdu: İstanbul sokaklarında sahipsiz tek köpek kalmayacak

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, katıldığı televizyon programında sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye genelinde sahipsiz hayvanların büyük bölümünün toplandığını belirten Çiftçi, kalan hayvanların da eylül ve ekim ayı sonuna kadar barınaklara ya da doğal yaşam alanlarına alınmasının planlandığını söyledi.

Bakan Çiftçi, "Türkiye’de yüzde 80 oranında sahipsiz hayvanlar toplanmış durumda. Geriye kalan kısmı da eylül ve ekim ayları sonuna kadar toplayarak barınaklara veya doğal yaşam alanlarına almayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan toplama oranlarının bazı illerde düşük seviyede kaldığını belirten Çiftçi, bu hafta oranı yüzde 60’ın altında kalan 9 ilin valisiyle görüştüğünü ve çalışmaların hızlandırılması yönünde talimat verdiğini ifade etti.

“BARINAKLAR HIZLA TAMAMLANMALI”

Sokakların güvenli hale getirilmesinin öncelikli hedef olduğunu dile getiren Çiftçi, belediyelere barınakların tamamlanması konusunda çağrıda bulundu. Sahipsiz hayvanların barınaklarda tedavi, kısırlaştırma ve beslenme süreçlerinden geçirileceğini belirten Bakan Çiftçi, hayvan saldırıları nedeniyle yaşanan mağduriyetlerin sona erdirilmesinin amaçlandığını savundu.

Çiftçi açıklamasında, “Sahipsiz hayvanların yeri meydanlar değil, barınaklardır. Orada tedavileri, kısırlaştırma işlemleri ve beslenmeleri yapılacak. Bu durum hayvanlar açısından da iyi” dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Satışlar fren yaptı markalar gaza bastı! Otomobilde Mayıs'ın tüm kampanyaları
Profesörler bile izinsiz yaklaşamıyor: Koparmanın bedeli 699 bin lira, Jandarma tarafından korunuyor
Jandarma tarafından korunuyor
Koparmanın bedeli 699 bin lira
Hürrem Sultan’dan Paris podyumlarına: İktidarın ipek ve sırma ile dokunmuş hali
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
İstanbullulara haberi İBB verdi: Hava tam ısındı derken yine kendini hatırlatacak
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
İZSU verileri açıkladı: İzmir barajları diriliyor, su oranı 4 katına çıktı
Su oranı 4 katına çıktı
İzmir barajları diriliyor
O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
"Deli misin?" diyenlere inat 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi
40 dakikalık yol 40 saniye oldu
Türkiye
7 bin yaşlı huzurevi sırasından elendi
7 bin yaşlı huzurevi sırasından elendi
AKP'li belediye hediyeye acımadı: Takı setlerine 12.5 milyon lira
AKP'li belediye hediyeye acımadı: Takı setlerine 12.5 milyon lira