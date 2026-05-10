Kara Maskeliler çetesi hücre evinde 21 kalaşnikof silah saklamış!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonrası hazırlanan iddianamede, yakın zaman öncesine kadar Daltonlar çetesinde ‘yönetici’ olarak yer alan Murat Küçükyavuz, ‘Kara Maskeliler’ adı verilen çetenin lideri konumunda. İsa Şahin, Küçükyavuz’un sağ kolu olarak yer alırken bu iki isme en yakın isim ise Kadir Akkaya... Bu üç isim de, iddianameye göre, firari konumda. Anılan isimler dışında haklarında dava açılan diğer isimler ise Mert Tuncel, Muharrem Destan Eğlenti, Suriyeli Muhaemmed Nur Elmustafa ve Necip Doğan oldu. Tuncel ve Doğan dışındaki isimler firari.

DUŞAKABİNCİDEN 10 MİLYON HARAÇ İSTEDİLER

İddianameye göre çetenin haraç almak için kurşunlama planı yaptığı iş yerlerinden biri Alaattin Çamlıca’ya ait duşakabin üreticisi Rena Duş oldu. Çamlıca, farklı yurt dışı numaralardan arandı. 13 Şubat 2025 günü Çamlıca’yı telefonla arayan çete yöneticisi “Sen nasıl esnaflık yapıyorsun. Eksik iş yapıyorsun. Bana 10 milyon borcun var ödeyeceksin” dedi. Bir başka aramada ise Çamlıca, oğlu ile tehdit edilerek “D.’yi seviyorsan ulaş bize. Oğlundan ayrı kalma, Dönüş yap. Dönüşü yok bu yolun” ifadelerini kullandı.

'Kara Maskeliler' çetesinin lideri Murat Küçükyavuz.

YANLIŞLIKLA KOMŞU İŞ YERİNİ KURŞUNLADILAR!

Bu aramadan 2 gün sonra Volkan Begik ve İsmail Budak’a ait iş yeri kurşunlandı. Anılan iki isim, hiç kimse ile bir husumetlerinin olmadığını ifade etti. Anılan ikilinin iş yerinin kurşunlanmasından yarım saat sonra Çamlıca bir kez daha arandı. Ancak Çamlıca bu kez telefona yanıt vermedi. Çamlıca verdiği ifadede “Ben, 15 Şubat 2025 günü 00:15 sıralarında iş yerimin üst katının yan tarafında bulunan esnaf komsularım olan Volkan Begik ve İsmail Budak’a ait Profosyonel İklimlendirme’nin kurşunlandığını öğrendim. Bu iş yeri kurşunladıktan yaklaşık yarım saat sonra arandım. Muhtemelen şahıslar, Profesyonel İklimlendirme isimli iş yerinin bana ait olduğunu düşünerek burayı kurşunlamışlardır” dedi. Anılan iş yerine 4 kurşunun isabet ettiği anlaşıldı.

Çetenin, Esenyurt'taki bir hücre evinde 21 Kalaşnikof silah sakladığı ortaya çıktı.

OPERASYONDAN ÖNCE 11 KALAŞNİKOFU ALDILAR

Evinde 11 kalaşnikof ve 21 kilo uyuşturucu yaklanan Mert Tuncel emniyet ifadesinde şunları kaydetti: Evimde ele geçirmiş olduğunuz 11 adet AK 47 model silahları ve fişekleri yaklaşık 2 ay önce ismini Gökhan (İsa Şahin) olarak bildiğim ve yurt dışında yasayan arkadaşım beni WhatsApp’tan aradı ve ‘Senin evine 21 adet AK 47 tüfek ve fişekleri göndereceğim daha sonra çocuklar gelip senden alacaklar’ dedi. Bu görüşmeden yaklaşık 15 gün sonra mahalleden tanıdığım Kadir Akkaya isimli arkadaşım bana bu silahları getirdi. Bugünden yaklaşık 10 gün önce Kadir bana gelerek 6 tanesini ve bir miktar fişek aldı. Yine 4 adet AK 47 tüfeği ise mahalleden ismini Destan olarak bildiğim arkadaşım silahı ve bir miktar fişek aldı. Geri kalan 11 tanesini ise evde yine gelip alırlar diye evde bulundurmaya devam ettim” dedi.

‘TEREDDÜT ETMEDEN BİRİNİ ÖLDÜRTÜR’

Tuncel, evde yakalanan 18 kilo 710 gram esrar ile bir kilo 905 gram kokaini ise , şifreli bir valiz içinde Muharrem Destan Eğlenti ile Kadir Akkaya’nın getirdiğini kaydetti. “Ben Murat Küçükyavuz’u çocukluğumdan beri tanırım” diyen Mert Tuncel, ifadesinin devamında ise “Hiç tereddüt etmeden birini öldüreceğini ya da öldürtebileceğini gayet iyi biliyorum” şeklinde konuştu.