Ticaret Bakanlığı duyurdu: 6 ayrı operasyonda 659 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza ekiplerince uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen etkin, kararlı ve kesintisiz çalışmalar neticesinde, son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen altı ayrı operasyonda uyuşturucu kaçakçılığına ağır darbe vuruldu.

Hangi Gümrük Kapısında Ne Kadar Yakalandı?

Gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 659 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi ve yakalaması gerçekleştirilen uyuşturucu maddeler imha edildi. Ele geçirilen maddelerin noktalara göre dağılımı şu şekilde açıklandı:

Gürbulak Gümrük Kapısında 286 kilo metamfetamin,

İstanbul Havalimanında 173 kilo esrar,

Kapıkule Gümrük Kapısında 153 kilo esrar,

Kapıköy Gümrük Kapısında 25 kilo esrar,

İpsala Gümrük Kapısında 22 kilo esrar.

BAKANLIK: YÜZYILIN KÜRESEL FELAKETİ

Açıklamada, yüzyılın küresel felaketi olarak değerlendirilen uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen operasyonların; toplum sağlığının korunması, gençlerin bağımlılık tehdidinden uzak tutulması, suç örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulması ve kamu düzeninin muhafazası açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı. Gümrükler Muhafaza ekiplerinin gelişmiş risk analiz sistemleri, teknik kontrol altyapısı ve sahadaki etkin operasyon kabiliyetiyle Türkiye'nin tüm kara, hava ve sınır kapılarında kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğü belirtildi.

DÖRT BAŞSAVCILIK NEZDİNDE SORUŞTURMALAR SÜRÜYOR

Uyuşturucu kaçakçılığı başta olmak üzere, terörizmin finansmanı ve kara para aklama suçlarına kaynak sağlayan her türlü kaçakçılık faaliyetinin önlenmesine yönelik çalışmaların aynı kararlılıkla devam ettiği ifade edildi. Kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları ile koordinasyon içerisinde yürütülen soruşturmaların Edirne, Saray, Doğubayazıt ve Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde devam ettiği duyuruldu.