CHP'li büyükşehir belediyesi için soruşturma izni: İktidar medyası duyurdu

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın hakkında, belediyenin 2024 yılında gerçekleştirdiği bir ihaleye ilişkin adım atıldı. İçişleri Bakanlığı’nın, Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında yapılan dekorasyon harcamalarıyla ilgili iddialar üzerine soruşturma izni verdiği öğrenildi.

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah Gazetesi tarafından aktarılan haberde, yaklaşık 2 milyon TL’lik organizasyon ve süsleme işinde ihale mevzuatına aykırı işlemler yapıldığı öne sürüldü.

İddiaya göre, ilgili dekorasyon çalışmasının yüklenici firma tarafından 28 Ekim 2024 tarihinde tamamlandığı, ancak ihalenin aylar sonra 31 Aralık 2024’te gerçekleştirildiği belirtildi. Sözleşmenin ise 15 Ocak 2025 tarihinde imzalandığı ileri sürülürken, işlemlerin zamanlaması kamu ihale sürecine ilişkin tartışmaları beraberinde getirdi.

Süreci gündeme taşıyan ismin ise AKP’li Meclis Üyesi ve Denetleme Komisyonu Üyesi Avukat Birol Şahin olduğu belirtildi. Şahin’in, söz konusu iddiaları İçişleri Bakanlığı’na taşıdığı ve bunun ardından inceleme başlatıldığı ifade edildi.