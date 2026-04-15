Mansur Yavaş soruşturma izni sessizliğini bozdu! "Bu iftiralar bana yapışmaz"

Yayınlanma:
İçişleri Bakanlığı’nın Mansur Yavaş hakkında verdiği soruşturma izni sonrası konuşan Yavaş, suçlamaların dayanaksız olduğunu söyledi. Belediye imkânlarının kullanımında son derece titiz davrandıklarını belirten Yavaş, “Bu tür iftiralar bana yapışmaz” dedi. Yavaş, bugün saat 11.00’de düzenleyeceği basın toplantısında son soruşturmayı ve benzer dosyalardaki uygulamaları anlatacağını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı’nın, 2023’te Karabük’teki seçim mitinginde Ankara Büyükşehir Belediyesi araçlarının kullanıldığı iddiasıyla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni vermesi üzerine Yavaş, Sözcü yazarı Saygı Öztürk’e konuştu. Yavaş, suçlamaların dayanaksız olduğunu söyledi ve kamuoyunun gerçeği gördüğünü savundu.

"BÖYLE SAÇMA SAPAN..."

Soruşturma izniyle ilgili değerlendirmesi sorulan Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

Allah’a şükür, böyle zorlama şeylerle ne halt edecekler bilmiyorum. Vatandaş her şeyi görüyor. Bizim özellikle bu konularda ne kadar titiz olduğumuzu ve herkese örnek olmaya çalıştığımızı herkes biliyor. Belediyenin arabalarını mümkün olduğu kadar kullanmıyoruz. Bırakın araç kullanmayı, maaş almıyoruz. Ben Beypazarı Belediye Başkan adayı olduğumda 2009’da da maaş almadım. Yani bu kadar titiz olan birisine böyle saçma sapan şeylerle suçlama olmaz. Kamuoyu tabii bunu değerlendirecektir.”

Yavaş, açıklamasında belediye imkânlarının kullanımı konusunda hassas davrandıklarını vurguladı. Kendisinin geçmişte de maaş almadığını hatırlattı.

"İFTİRALAR BANA YAPIŞMAZ"

Bu tür iddiaların çalışmalarını etkileyip etkilemediği sorusuna da yanıt veren Yavaş, şöyle konuştu:

“Bu tür iftiralar bana yapışmaz. Zaten bu haberlerin altına vatandaş gereğini yazıyor. Herkesin, bakanların seçimlerde kamu araçlarıyla her yere gittiğini herkes biliyor, tam tersine bunu yapmayan birisinden hesap soruyorlar. Yani garip. Neyse artık. Bunlara alışacağız. Bir basın toplantısı düzenleyip açıklama yapacağım.”

Yavaş, kamu araçlarının seçim dönemlerinde nasıl kullanıldığına ilişkin çifte standart uygulandığını savundu. Kendisine yöneltilen suçlamanın da bu nedenle kamuoyunda karşılık bulmayacağını söyledi.

BUGÜN BASIN TOPLANTISI YAPILACAK

Yavaş, soruşturma izni ve benzer işlemlerle ilgili kapsamlı açıklamayı bugün saat 11.00’de yapacağını belirtti.

Yavaş, bu toplantıda yalnızca son soruşturmayı değil, benzer durumlarda bakanlığın nasıl tutum aldığını da anlatacağını söyledi.

Yavaş, "Son soruşturmaya ve benzer durumlarda bakanlığın nasıl davrandığını ortaya koyacağım" dedi.

