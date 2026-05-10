Bayram tatili planlayanlar dikkat! Otel fiyatları belli oldu: 9 günlük tatilin maliyeti ne kadar?

9 günlük uzun tatil süreci, turizm sektöründe ekonomik anlamda büyük bir beklenti yarattı. Sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre, bayram süresince oluşacak seyahat trafiğinin toplamda 180 milyar liralık bir ekonomik hacme ulaşması tahmin ediliyor. Bu hareketliliğin hem yerel ekonomiye hem de konaklama tesislerine can suyu olması beklenirken, vatandaşlar bütçelerini planlamaya başladı.

OTEL FİYATLARINDA YÜZDE 25 ARTIŞ: GECELİK EN DÜŞÜK RAKAMLAR

Yükselen işletme maliyetleri, bu yılki bayram tatili fiyatlarına doğrudan yansıdı. Geçen yılın aynı dönemine oranla otel fiyatlarında yüzde 25 seviyesinde bir artış gözlemleniyor. Güncel verilere göre; Kurban Bayramı döneminde yurt içinde gecelik kişi başı konaklama fiyatları 1.500 TL’den başlıyor.

2 KİŞİ 5 GECE TATİLİN ORTALAMA MALİYETİ 30 BİN TL

Tatil planı yapan aileler ve çiftler için maliyet tablosu netleşti. "Her şey dahil" konseptli otellerde 2 kişinin 5 gecelik ortalama konaklama bedeli 30 bin lira bandına ulaşmış durumda. Bu rakam, tesisin konumuna ve sunduğu imkanlara göre değişkenlik gösterse de piyasadaki genel ortalamayı yansıtıyor.

YURT DIŞI TURLARI KAÇ EURO? (UÇAKLI VE OTOBÜSLÜ SEÇENEKLER)

Bayram tatilini yurt dışında geçirmek isteyenler için de fiyat tarifeleri belli oldu. Döviz bazlı fiyatlandırılan yurt dışı paketlerinde seçenekler şu şekilde sıralanıyor:

Otobüslü yurt dışı turları: Kişi başı 150 Euro’dan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Uçaklı yurt dışı turları: Ulaşım ve konaklama dahil paketlerde başlangıç fiyatı kişi başı 450 Euro olarak belirlendi.

En çok tercih edilen tatil rotaları: Akdeniz ve Ege Ön Planda

Haziran ayına denk gelen bayramda hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte taleplerin büyük bir kısmı kıyı bölgelerine yoğunlaştı. Seyahat planlarında öne çıkan destinasyonlar şunlar:

Antalya, Muğla, Aydın, İzmir ve Balıkesir.

KKTC (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) destinasyonlarına yoğun talep görülüyor.

Karadeniz bölgesi, Kapadokya ve GAP turları kültürel gezi isteyenlerin odağında.

Doğa ile iç içe olmak isteyenler için Afyonkarahisar ve Sapanca en popüler alternatifler arasında yer alıyor.

Kurban Bayramı'nda 9 günlük tatili kimler yapacak?

10 MİLYON KİŞİ YOLLARA DÜŞECEK

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) verilerine göre, 9 günlük bu uzun ara dönemde yaklaşık 10 milyon vatandaşın seyahat etmesi öngörülüyor. Hem memleket ziyaretleri hem de turistik amaçlı gezilerle birlikte kara, hava ve demir yolu ulaşımında tam kapasiteye ulaşılması bekleniyor. Tatilcilerin mağduriyet yaşamaması adına rezervasyonlarını erken yapmaları gerektiği belirtiliyor.