1 tonluk kurbanlık boğanın fiyatı dudak uçuklattı

Kocaeli’nin Gebze ilçesi Balçık Mahallesi’nde kurulan kurban pazarında, Ağrı, Kars, Erzurum ve Tokat başta olmak üzere birçok ilden getirilen kurbanlıklar satışa sunuldu.

Besici Nimet Altın’ın yetiştirdiği 2 yaşındaki, 1 ton ağırlığındaki “Şampiyon” isimli boğa ise 420 bin TL’lik fiyatıyla pazarın en dikkat çeken kurbanlıkları arasında yer aldı.

BELEDİYE BAŞKANIYLA PAZARLIK YAPTI

Kurban pazarını ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ile Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, besicilerle bir araya gelerek sohbet etti.

Ziyaret sırasında besici Nimet Altın’ın, Belediye Başkanı Büyükgöz ile el sıkışarak pazarlık yaptığı anlar dikkat çekti.

"SANA SATALIM BAŞKANIM"

Altın’ın, 1 ton ağırlığındaki kurbanlığı belirterek “Sana satalım başkanım” sözleri üzerine Zinnur Büyükgöz, “Ben burada satın almaya başladım mı diğerlerine haksızlık olur. Rabb’im bereketini verecektir” dedi.

Besicinin ısrarı üzerine ise Büyükgöz'ün “Sen pazarlama mezunu musun?” sözleri, eğlenceli anlara sahne oldu. (DHA)