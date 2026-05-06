Kurban Bayramı'nda 9 günlük tatili kimler yapacak?

Kurban Bayramı'nda 9 günlük tatili kimler yapacak?
Yayınlanma:
Kurban Bayramı'nda idari izinle 9 günlük tatil ilan edildi. Kamu çalışanları bu tatilden doğrudan faydalanırken özel sektörde çalışanların akıllarındaki "9 günlük tatili başka kimler yapacak?" sorusuna yanıt geldi. İşte tüm detaylarıyla bayram tatili.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasıyla Kurban Bayramı tatili kamu çalışanları için 9 güne çıkarıldı. 23 Mayıs Cumartesi günü başlayıp 31 Mayıs Pazar günü sona erecek olan bu uzun tatil süreci, özel sektör çalışanları için farklı kurallara tabi. İdari iznin kapsamı, bayramda çalışma ücretleri ve yıllık izinle tatili uzatma formülleri merak konusu oldu.

KURBAN BAYRAMI'NDA 9 GÜNLÜK TATİLİ KİMLER YAPACAK?

Noyan Doğan Hürriyet'teki yazısında, çalışanların bayram mesaisine dair tüm merak edilenleri soru-cevaplarla şu şekilde açıkladı:

İDARİ İZİN KİMLERİ KAPSIYOR, ÖZEL SEKTÖRDE ÇALIŞAN İDARİ İZİNLİ SAYILIYOR MU?

İdari izin sadece kamu kurumlarında çalışan memurları, devlet dairesi çalışanlarını ve belediye personelini ilgilendiriyor; özel sektör çalışanlarını kapsamıyor. Kamu personeli 25 Mayıs Pazartesi tam gün ve 26 Mayıs Salı yarım gün idari izinli sayılarak 9 günlük tatil yapacak. Özel sektörde ise tatil 26 Mayıs Salı günü öğle saatlerinde (Arife günü) başlayıp 31 Mayıs Pazar günü bitecek şekilde toplam 5.5 gün olarak uygulanacak.

kurban-bayraminda-9-gunluk-tatili-kimler-yapacak-5.jpg

ÖZEL SEKTÖRDE İDARİ İZİN UYGULANABİLİR Mİ?

İdari izin esasen kamuya yönelik olsa da özel sektör için istisnai bir durum söz konusu olabilir. Kimi özel şirketler kendi insiyatifleriyle çalışanlarına bu bayramda idari izin vererek tatili uzatabilirler. Bu durum çalışan için maaş veya yıllık izin kaybı yaratmaz.

Kurban ile Pfingsten çakıştı: Turizmciye 9 günde duble bayramKurban ile Pfingsten çakıştı: Turizmciye 9 günde duble bayram

ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARI TATİLİ NASIL 9 GÜNE ÇIKARTABİLİR?

Yıllık izinler, 10 günden az olmaması koşuluyla parçalı kullanılabilir. Özel sektör çalışanları, 25 Mayıs Pazartesi (tam gün) ve 26 Mayıs Salı (yarım gün) için yıllık izin kullanarak tatil sürelerini kamu çalışanları gibi 9 güne tamamlayabilirler.

kurban-bayraminda-9-gunluk-tatili-kimler-yapacak-3.jpg

BAYRAMDA ÇALIŞMA ZORUNLULUĞU VAR MI?

Bu durum iş sözleşmesine bağlıdır. Eğer iş sözleşmesinde veya toplu sözleşmede bayram tatillerinde çalışılacağına dair bir hüküm varsa çalışma zorunludur. Ancak böyle bir madde yoksa işveren çalışılmasını talep edemez; bu durumda çalışanın yazılı onayının alınması şarttır.

kurban-bayraminda-9-gunluk-tatili-kimler-yapacak-4.jpg

BAYRAMDA ÇALIŞANLAR İÇİN ÜCRETLENDİRME NASIL OLACAK?

Bayram tatilinde çalışanlara, günlük ücretlerinin iki katı ödenmesi zorunludur. Çalışılan her bir gün için brüt ücret üzerinden iki günlük ücret verilir. Örneğin; günlük ücreti 1.101 lira olan bir çalışana, bayramda çalıştığı bir gün için toplam 2.202 lira ödenir.

Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Gözler Kabine'deKurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Gözler Kabine'de

ÇALIŞANIN YILLIK İZİN SÜRELERİ NELERDİR?

Bir yılını dolduran çalışanın yıllık izin hakkı başlar. 1-5 yıl arası kıdeme sahip olanlar 14 gün, 5-15 yıl arası olanlar 20 gün, 15 yıldan fazla çalışanlar ise 26 gün izin kullanabilir. Maden çalışanlarına bu sürelere ek 4 gün daha verilir.

kurban-bayraminda-9-gunluk-tatili-kimler-yapacak-2.jpg

BAYRAM TATİLİ İZİN SÜRESİNE SAYILIR MI?

Yıllık izin süresine denk gelen bayram tatilleri, hafta tatilleri ve genel tatil günleri yıllık izin süresinden düşülmez.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Ceviz diyarında yüzler gülüyor: Barajlar yüzde 100 dolu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor
Barajlar yüzde 100 dolu
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Sihir değil mühendislik!
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Geleceği şansa bırakmayın: 60 yaşından sonra hayat kurtaran erken teşhis testleri
3 kişi kör oldu! Türkiye'de de satılan dev marka 8 milyon ürününü geri çağırdı
Bankalar kara haberi verdi: Tarlasını satan satana
Erman Toroğlu: "Sakın ha"yı öğrendim Galatasaray'la ilgili
Onlar pazarın net hakimi: Orta sınıf SUV'lerde en ucuz 10 model
İlk onun hasadı yapılıyor: Mersin'den Türkiye ve tüm dünyaya satılıyor
İlk onun hasadı yapılıyor
Mersin'den tüm dünyaya satılıyor
Düden Gölü kuraklıktan döndü: Tekrar pembeye büründü
Düden Gölü yeniden uyandı
Pembeye büründü
Ekonomi
Borsa İstanbul güne rekor kırarak başladı
Borsa İstanbul güne rekor kırarak başladı
Benzine zam geliyor! Tarih belli oldu
Benzine zam geliyor! Tarih belli oldu
Altında günler sonra ilk! Anlaşma umuduyla harlandı
Altında günler sonra ilk! Anlaşma umuduyla harlandı