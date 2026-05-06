Kurban Bayramı'nda 9 günlük tatili kimler yapacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasıyla Kurban Bayramı tatili kamu çalışanları için 9 güne çıkarıldı. 23 Mayıs Cumartesi günü başlayıp 31 Mayıs Pazar günü sona erecek olan bu uzun tatil süreci, özel sektör çalışanları için farklı kurallara tabi. İdari iznin kapsamı, bayramda çalışma ücretleri ve yıllık izinle tatili uzatma formülleri merak konusu oldu.

KURBAN BAYRAMI'NDA 9 GÜNLÜK TATİLİ KİMLER YAPACAK?

Noyan Doğan Hürriyet'teki yazısında, çalışanların bayram mesaisine dair tüm merak edilenleri soru-cevaplarla şu şekilde açıkladı:

İDARİ İZİN KİMLERİ KAPSIYOR, ÖZEL SEKTÖRDE ÇALIŞAN İDARİ İZİNLİ SAYILIYOR MU?

İdari izin sadece kamu kurumlarında çalışan memurları, devlet dairesi çalışanlarını ve belediye personelini ilgilendiriyor; özel sektör çalışanlarını kapsamıyor. Kamu personeli 25 Mayıs Pazartesi tam gün ve 26 Mayıs Salı yarım gün idari izinli sayılarak 9 günlük tatil yapacak. Özel sektörde ise tatil 26 Mayıs Salı günü öğle saatlerinde (Arife günü) başlayıp 31 Mayıs Pazar günü bitecek şekilde toplam 5.5 gün olarak uygulanacak.

ÖZEL SEKTÖRDE İDARİ İZİN UYGULANABİLİR Mİ?

İdari izin esasen kamuya yönelik olsa da özel sektör için istisnai bir durum söz konusu olabilir. Kimi özel şirketler kendi insiyatifleriyle çalışanlarına bu bayramda idari izin vererek tatili uzatabilirler. Bu durum çalışan için maaş veya yıllık izin kaybı yaratmaz.

ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARI TATİLİ NASIL 9 GÜNE ÇIKARTABİLİR?

Yıllık izinler, 10 günden az olmaması koşuluyla parçalı kullanılabilir. Özel sektör çalışanları, 25 Mayıs Pazartesi (tam gün) ve 26 Mayıs Salı (yarım gün) için yıllık izin kullanarak tatil sürelerini kamu çalışanları gibi 9 güne tamamlayabilirler.

BAYRAMDA ÇALIŞMA ZORUNLULUĞU VAR MI?

Bu durum iş sözleşmesine bağlıdır. Eğer iş sözleşmesinde veya toplu sözleşmede bayram tatillerinde çalışılacağına dair bir hüküm varsa çalışma zorunludur. Ancak böyle bir madde yoksa işveren çalışılmasını talep edemez; bu durumda çalışanın yazılı onayının alınması şarttır.

BAYRAMDA ÇALIŞANLAR İÇİN ÜCRETLENDİRME NASIL OLACAK?

Bayram tatilinde çalışanlara, günlük ücretlerinin iki katı ödenmesi zorunludur. Çalışılan her bir gün için brüt ücret üzerinden iki günlük ücret verilir. Örneğin; günlük ücreti 1.101 lira olan bir çalışana, bayramda çalıştığı bir gün için toplam 2.202 lira ödenir.

ÇALIŞANIN YILLIK İZİN SÜRELERİ NELERDİR?

Bir yılını dolduran çalışanın yıllık izin hakkı başlar. 1-5 yıl arası kıdeme sahip olanlar 14 gün, 5-15 yıl arası olanlar 20 gün, 15 yıldan fazla çalışanlar ise 26 gün izin kullanabilir. Maden çalışanlarına bu sürelere ek 4 gün daha verilir.

BAYRAM TATİLİ İZİN SÜRESİNE SAYILIR MI?

Yıllık izin süresine denk gelen bayram tatilleri, hafta tatilleri ve genel tatil günleri yıllık izin süresinden düşülmez.