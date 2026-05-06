Altında günler sonra ilk! Anlaşma umuduyla harlandı

Hürmüz Boğazı’ndan geçen ticari gemilere yönelik eskort operasyonunun durdurulacağı haberiyle birlikte altın piyasaları hareketlendi.

Çarşamba günü doların değer kaybetmesi ve petrol fiyatlarındaki geri çekilme, altın fiyatlarını yüzde 2’ye yakın yukarı taşıdı. Küresel piyasalarda spot altının ons fiyatı yüzde 1,7’lik bir değer kazancıyla 4 bin 633,31 dolar seviyesine tırmandı. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli haziran vadeli altın kontratları da benzer bir primle 4 bin 643,20 dolardan işlem görmeye başladı.

GRAM ALTINDA YÜZDE 2'LİK SIÇRAMA

Küresel piyasalardaki bu hareketlilik, yurt içindeki altın fiyatlarına da doğrudan yansıdı. Ons altın tarafındaki yükselişi takip eden gram altın, güne yüzde 2’lik bir artışla merhaba dedi. Güncel verilere göre gram altın 6 bin 756 lira seviyesinde seyrediyor. Bu yükseliş, birikimini korumaya çalışan milyonlar ve düğün hazırlığı yapanlar için maliyetlerin daha da katlanması anlamına geliyor.

TRUMP VE RUBİO'DAN HÜRMÜZ AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, salı günü yaptığı değerlendirmede İran ile kapsamlı bir anlaşma yolunda ilerleme kaydedildiğini savundu. Trump, Hürmüz Boğazı’ndaki gemilere yönelik koruma operasyonunun kısa süreliğine askıya alınacağını duyurdu. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da süreci destekleyerek, “Epic Fury operasyonu sona erdi. Yeni bir gerilimin yaşanmasını istemiyoruz” şeklinde konuştu.

UZMAN YÜKSELİŞİN NEDENİNİ AÇIKLADI

Piyasa uzmanları, petrol fiyatlarındaki gerilemeyi jeopolitik risklerin azalmasına bağlıyor. OANDA Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong, konuya ilişkin şu teknik analizi paylaştı:

“ABD’nin İran ile devam eden kırılgan ateşkesin sürdüğünü doğrulamasının ardından petrol fiyatları geriledi. Haftanın başındaki sınırlı çatışmalara rağmen tansiyonun düşmesi altını destekledi.”

Doların zayıflaması, dolar bazlı varlıkları diğer para birimlerini kullananlar için daha ucuz hale getirirken; petrol fiyatlarındaki düşüş ise enflasyon baskılarının hafiflemesine katkı sağladı.

FAİZ ENDİŞESİ BASKIYI SÜRDÜRÜYOR

Ekonomi çevrelerinde, yüksek petrol fiyatlarının enflasyonu tetikleyerek faizlerin uzun süre yüksek kalmasına yol açabileceği korkusu hakimdi. Altın, enflasyona karşı bir kalkan olarak görülse de yüksek faiz oranları, faiz getirisi olan varlıkları daha cazip kılarak altının parıltısını azaltabiliyor. Analist Wong, İran ve ABD arasındaki gerginliğin yeniden tırmanması durumunda kısa vadeli yatırımcıların satışa geçebileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

PİYASALAR ABD İSTİHDAM VERİSİNİ BEKLİYOR

Tüm dünyanın gözü şimdi bu hafta açıklanacak olan ABD tarım dışı istihdam verisine çevrildi. Bu verinin, ABD Merkez Bankası (FED) tarafından faizlerin sabit tutulup tutulmayacağına dair bir yol haritası sunması bekleniyor. İş gücü piyasasından gelecek zayıf bir sinyal, faiz indirimi umutlarını güçlendirebilir.

Diğer değerli metallerde de yükseliş grafiği görüldü:

GÜMÜŞ: Yüzde 2,7 artışla 74,80 dolar.

PLATİN: Yüzde 1,7 yükselişle 1.986,25 dolar.

PALADYUM: Yüzde 2,1 primle 1.516,44 dolar seviyesine çıktı.